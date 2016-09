Partystimmung in der Stadthalle.Premiere für den „Endless Summer“. Foto: Marc Kreisel

Sommer draußen wie drinnen: 850 Gäste waren zur Premiere des neuen Partyformats „Endless Summer“ am Samstag in dre Stadthalle dabei. Auffallend hoch: der Frauenanteil.

Von Marc Kreisel

Die Stadthalle startete am Samstagabend mit dem neuen Partykonzept „Endless Summer“ richtig durch und setzte einen neuen Trend. Die rund 850 Besucher staunten nicht schlecht, was sich das Stadthallenteam um Andreas Bockholt ausgedacht hatte.

Zum einen gab es einen großen Außenbereich mit Zelten, Bierwagen und einer Grillstation. „Diesen Außenbereich haben wir für die Raucher eingerichtet, der Balkon war auf Dauer nicht standesgemäß für unsere Besucher. Aber er wird auch von den Feiernden gerne zum Abkühlen und zum frische Luft tanken genutzt“ erklärte der Geschäftsführer. Ebenfalls neu war im großen Saal der Dancefloor. Der war diesmal umrahmt mit Tischen und Stühlen, damit die Gäste ausreichend Sitzgelegenheiten hatten, was vorher nicht der Fall gewesen ist. „Es ist ja schließlich eine Ü 29- Party. Da sollte es schon ein wenig mehr sein als nur ein paar Stehtische. Zudem ist die Tanzfläche so eingerahmt und wirkt nicht mehr so riesig“, freute sich Bockholt über die überaus gelungene Neugestaltung.

Schlager! Das ging ab. Foto: Marc Kreisel Schlager! Das ging ab. Foto: Marc Kreisel

Dazu gab es drei Musikbereiche. Mit dem besten Mix der 80er, 90er und von heute“ heizte DJ Gino der Menge so richtig ein. Aber auch die bewährte „Independent Hollywood“-Rockmusik im kleinen Saal war wieder sehr gut gefüllt. Martin Temme gab hinter dem Mischpult mächtig Gas. Aber auch die Schlagerfans kamen auf ihre Kosten, denn der wurde nicht unten im Eingangsbereich angeboten, sondern oben im Foyer. DJ Micky Bania traf mit seiner Musik genau den Geschmack der Schlagerfans und brachte das Publikum in einen wahren Partyrausch. „Diese Veranstaltung ist einfach richtig gut. Die Organisation und auch wie die Leute sie angenommen haben, erlebt man selten“ war DJ Micky begeistert.

Wieder an Bord: DJ Micky. Foto: Marc Kreisel Wieder an Bord: DJ Micky. Foto: Marc Kreisel

Auch Geschäftsführer Andreas Bockholt zog ein mehr als positives Fazit. „Der Frauenanteil war enorm hoch. Das lag wohl auch an der Aufwertung des Schlagerbereichs. Mit den Besucherzahlen bin ich auch zufrieden, denn wer konnte vor Wochen denn noch damit rechnen, dass an diesem Wochenende der Sommer noch mal richtig zurückkommt. Da war es schon schwer, sich gegen Terrasse und Balkon durchzusetzen“, resümierte Bockholt. Damit scheint einer Fortführung dieses „Endless Summers“ nichts im Weg zu stehen.