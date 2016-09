Fernweh, Erinnerungen an die jüngste Urlaubsreise oder einfach Lust auf Sonne, Strand und Meer weckt das Wandbild von Simon Halfmeyer in der Stadt-Galerie, wovon sich auch Andrea Bergmann, künstlerische Leiterin des Kunstvereins, bei der Eröffnung am Freitagabend nicht ganz freisprechen konnte. Wie ein Baldachin wirkt das palmenartige Blätterwerk des Wandbildes.

Von Dierk Hartleb

Doch Halfmeyer geht es nicht um perfekte illusionistische Kulissen, sondern der Düsseldorfer untersucht das Verhältnis von „unberührter“ und künstlich angelegter Natur. Die Folie dafür liefert ihm „urbane Landschaften“, wie sie vielen tagtäglich begegnen.

Woher bezieht Halfmeyer seine Motive und Impulse? Er verfüge über einen großen Fundus von Zeichnungen und Fotografien, wusste die künstlerische Leiterin. Auf diesen nach und nach erweiterten Bildpool greife er wie auf ein Wörterbuch zurück, „um einzelne Teile in immer neuen Konstellationen zusammenzuführen“.

Dieser Pool umfasst Hochhäuser und Gebäude aller Art ebenso wie Stadtlandschaften und ihre Möblierung, aber auch immer wieder Aspekte städtisch domestizierter Natur, die sich nicht selten wie Fremdkörper in der Architektur moderner Städte ausnehmen. Halfmeyer hat sich ein Auge dafür bewahrt, woran die überwiegende Mehrheit der Stadtbewohner mehr oder weniger achtlos vorbeigeht. Dabei tritt der Künstler nicht als Kritiker sondern vielmehr als Beobachter dieser Entwicklung auf. Indem er die in seinem Bildpool enthaltenen Versatzstücke aus ihrem ursprünglichen Kontext löst und neu kombiniert, entwickelt er eine eigene Formensprache, die „das Natürlich-Organische mit dem Architektonisch-Urbanen“ verbindet, also Widerstrebendes zusammenfügt, vereinfacht und verdichtet, wie es der Titel der Ausstellung „Simplify & Condense“ beschreibt, und eine neue künstlerische Ebene schafft.

Nach der Eröffnung: Der Künstler im Gespräch. Foto: Dierk Hartleb

Als „gelernter“ Bildhauer – studiert hat Simon Halfmeyer bei Prof. Raimund Kummer an der HBK Braunschweig“ – setzt er sich auch in seinen Bildwerken mit der Zweidimensionalität ausein­ander. „Simon Halfmeyer überführt die Zweidimensionalität der Zeichnung in den Raum“, führte Bergmann in ihrer Laudatio dazu aus.

Eine zentrale Rolle nimmt in der Ausstellung die plastische Arbeit „Ich war noch nie in Herrenhausen“ ein, die in ihrer floralen Motivik den Eindruck der Barockgärten der Schloss- und Parkanlage bei Hannover widerspiegelt. Die 2005 entstandene Arbeit aus Sperrholz gewährt wie eine Hecke reizvolle Ein- und Durchblicke.

Am Donnerstag, 22. September, lädt die Vorsitzende Claudia Moseler alle Interessierten um 19 Uhr zu einem Rundgang ein.