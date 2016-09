Von Dierk Hartleb

„Dieses Urteil hat uns nicht überrascht“, erklärt Stadtbaurat Andreas Mentz auf Anfrage. Vorausgegangen war eine Untersuchung des Gebäudes durch Fachleute der Oberen Denkmalbehörde in Münster, deren umfangreicher Gutachten-Entwurf jetzt der Stadt vorliegt. Was jetzt folgen soll, ist ein behördeninterner Abstimmungsprozess zwischen LWL und Stadt über die notwendigen Änderungen im Hinblick auf das geplante Kultur-, Bildungs und Verwaltungszentrum und die Anforderungen des Denkmalschutzes.

„Dieser Abwägungsprozess kann sich im Detail durchaus schwierig gestalten“, sieht Mentz voraus. Denn die Stadt befindet sich dabei in einer Doppelrolle: zum einen als Eigentümer des Rathauses und Bauherr, der vor allem an einem funktionstüchtigen multifunktionalen Zentrum interessiert ist und zum anderen als Untere Denkmalbehörde, die das Gebäude zumindest in seinem denkmalwürdigen Kern erhalten muss.

Finanzielle Vorteile verspricht sich Mentz von der Unterschutzstellung nicht, denn die Landesförderung ist weitgehend zurückgefahren worden und die Förderung bezieht sich nur auf denkmalbedingte bauliche Maßnahmen. Dabei müsse im Einzelfall auch immer geprüft werden, was wirtschaftlich noch vertretbar und zumutbar sei.

Den Antrag auf Unterschutzstellung hatte seinerzeit der frühere Denkmalbeauftragte der Stadt, Dr. Heinrich Schwippe, gestellt. Ihm war zwar der Eingang seines Schreibens vom LWL bescheinigt worden, aber nicht von der Stadt, an die das Schreiben weitergeleitet worden sei. Im Übrigen würde er gerne Einsicht in den Gutachtenentwurf nehmen.