Von Marc Kreisel

Im Jahr 199 1 stand dem Schützenverein „Gemütlicher Westen“ ein neuer Abschnitt bevor: Um jüngere Leute in das Vereinsleben stärker zu integrieren, wurde eine Gruppe aus jungen Schützenbrüdern zusammengestellt, die für die Teilnahme am Kinderschützenfest schon zu alt und für das große Königsschießen noch zu jung waren. Und nun, nach 25 Jahren, feierten die Jungschützen ihr Silberjubiläum mit einem großen Schützenfest – und alle Ahlener Vereine waren geladen, um mitzufeiern.

„Wir schießen jedes Jahr unseren eigenen König aus. Allerdings auf einen kleinen Vogel. Das ist zum Jubiläum anders. Heute müssen die Jungschützen mehr tun, denn wir haben einen großen Vogel hochgezogen“, erklärte der amtierende Schützenkönig des „Gemütlichen Westens“, Benedikt Hummels, der am Fronleichnamstag als erster Jungschütze der Vereinsgeschichte den entscheidenden Treffer landete. Er war auch der einzige, der zum Jubiläum nicht an die Stange trat. „Ich bin König des Vereins, daher soll ein anderer die Königswürde der Jungschützen heute erwerben“, grinste Hummels.

Alle Schützen nahmen zunächst an der Kapellenstraße Aufstellung und marschierten gemeinsam zur Festwiese auf dem Hof Heitfeld. Um 18.31 Uhr – nach fast genau zwei Stunden – legte Florian Schulz den Stutzen an und holte den letzten Rest des Adlers runter. „Er hat‘s gepackt“: Unter lautem Jubel seiner Schützenbrüder wurde er traditionell auf den Schultern in das Festzelt getragen und in Jungschützenmanier lautstark wie gebührend gefeiert. Nach der Inthronisierung stand einer langen Partynacht mit der Band „Night­shift“ nichts im Weg. „Bei dem schönen Wetter werden wir wohl bis in die frühen Morgenstunden feiern“, freute sich der neue König Florian Schulz schon auf „seine Fete“. Die war letztlich rundum gelungen.

Fotostrecke Foto: Marc Kreisel

Beim Schießen holte sich holte sich Ingo Jens Düding nach nur 21 Schüssen die Krone. Der Apfel wurde von Andreas Helbeck mit dem 79. Schuss heruntergeholt. Das Zepter fiel mit dem 143. Schuss von Ralf Austermann. Es sollte länger dauern, ehe der rechte Flügel auf den Boden fiel. Der 319. Schuss – abgegeben von Christian Hartke – traf ins Schwarze. Den linken Flügel traf wiederum Michael Hagedorn mit der 351. Patrone. Mit dem Stoß fiel schließlich der letzte Teil durch Sebastian Grootens nach 403 Schüssen. Der 455. Schuss gehörte besagtem Florian Schulz, der den Rest des Vogels zu Boden holte.