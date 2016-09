Gegen 3.05 Uhr, so die Pressestelle am Montag, fiel ein 44-jähriger Ahlener vor einer Diskothek an der Klosterstraße auf, der Gäste belästige. Die Polizei versuchte die Situation vor Ort zu entschärfen, hatte aber keinen Erfolg. Der Mann verhielt sich weiterhin aggressiv, so dass ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam nahmen. Der Mann griff die Polizisten an und leistete erheblichen Widerstand. Daraufhin setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray ein und fesselten ihn. Auf der Wache ließen ihm die Diensthabenden Blutproben entnehmen, da er scheinbar alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand. Anschließend verbrachte der Renitente die nächsten Stunden im Gewahrsam.

Der zweite Einsatz ereignete sich gegen 3.25 Uhr auf dem Holzweg. Ein 39-jähriger Ahlener rüttelte massiv an einer Seitentür der Feuerwache und schrie herum. Als die hinzugerufene Polizei den Schreihals dort antraf, beleidigte er die Beamten und verhielt sich äußerst aggressiv.

Da der 39-Jährige zuvor schon bei Einsätzen aufgefallen war, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Der Mann widersetzte sich aber massiv und sei kaum unter Kontrolle zu bringen gewesen, wie es weiter hieß. Während der Festnahme verletzte der Randalierer einen 46-jährigen Polizisten.

Da der polizeibekannte Ahlener offensichtlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, wurden ihm ebenfalls Blutproben entnommen. Auch er verbrachte den Rest der Nacht bei der Polizei.