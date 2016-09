Raus aus dem einen Casting, rein ins nächste: Die Ahlenerin Katharina Popp trifft auf Pop-Titan Dieter Bohlen. Zwei Vorcastings sind geschafft, zum Jahresende geht es wieder auf Sendung. Diesmal mit DSDS bei RTL. Gerade erst war die 29-Jährige auf RTL II von den Bildschirmen verschwunden. Rapper Kay One, auf der Suche nach einer Sängerin, schickte sie in der dritten Folge nach Hause.

Von Ulrich Gösmann

Casting – das zweite: „Hier bei DSDS wird man richtig gefördert und betreut“, erklärt Katharina ihren erneuten Anlauf. An ih­re Ibiza-Reise und den Kay-One-Crash denkt sie nur ungern zurück. „Das war Mist. Mies gelaufen. Nicht, weil ich so schlecht war, sondern weil es so schlecht war.“ Ihr Kritikpunkt: mangelnde Professionalität. Die sie aber bei „Deutschland sucht den Superstar“ er wartet. Selbstbewusst schickt sie vorweg: „Es kommen so viele Idioten weiter. Das kriege ich auch hin.“

Mit 29 Jahren sei es für sie jetzt allerhöchste Eisenbahn, wenn sie in der Musikbranche noch etwas erreichen wolle. Vor zwei Wochen punktete Katharina beim Vorcasting in Dortmund. Mehr durch Gesang als durch Präsentation. „Das war auch der Kritikpunkt. Das Einzige, was ich nicht draufhabe ist, mich zu verkaufen“, erzählt die Ahlenerin. Aber daran wolle sie jetzt arbeiten.

Mit Rap, Ballade und Up-Tempo schaffte die Brünette in diesen Tagen auch das zweite und letzte Vorcasting direkt in den Ufa-Studios in Köln. Hier wurde bereits ein Interview aufgezeichnet, in dem die DSDS-Kandidatin erzählt, wer sie ist und was sie will. „Dabei bin ich auch gefragt worden, was ich meine, was Dieter Bohlen wohl denkt, wenn er mich das erste Mal sieht“, plaudert sie drauflos. Ihre Antwort, wissend um ihre Attraktivität: „Wow, wird er denken. Wenn sie auch noch singen kann, perfekt.“ Für die 14. Staffel wünscht sich Katharina Farid Bang in der Jury, oder KC Rebell. „Zwei total coole Rapper, die witzig alberne Texte machen.“