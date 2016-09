Ein 27-jähriger Mann aus Ahlen ist am Montagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben verunglückte er mit seinem Kraftrad in Beckum. Ein Pkw hatte das Fahrzeug beim Abbiegen erfasst.

Einen schweren Verkehrsunfall mit einem Kraftrad meldet die Beckumer Polizei. Er ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16.25 Uhr auf der Hammer Straße in Beckum. Ein 27-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Kraftrad die Hammer Straße in Richtung Beckumer Ortsmitte. Ihm fuhr ein 55-jähriger Beckumer mit seinem Pkw in Richtung Ortsausgang entgegen. In Höhe eines Verbrauchermarktes beabsichtigte der Pkw, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Krad, wobei dessen Fahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen ins St.-Franziskus-Hospital nach Ahlen transportiert. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Hammer Straße für eine Dreiviertelstunde voll gesperrt.