Was kann man aus Kartoffeln alles machen? Pommes, natürlich – aber auch viele weitere Leckereien. Diese Vielfalt präsentierte Ahlens kleinster Ortsteil am Sonntag beim Kartoffelfest. Dabei wurde auch ein Kartoffelkönig ermittelt.

Zahlreiche Besucher lockte es am Sonntagnachmittag bei herrlichen spätsommerlichen Bedingungen zur Alten Schule nach Tönnishäuschen, wo die St.-Antonius-Schützenbruderschaft aus Ahlens kleinstem Ortsteil ihr traditionelles Kartoffelfest ausrichtete. Die Veranstaltung rund um die „tolle Knolle“ lockt seit nunmehr zwei Dekaden alle zwei Jahre Freunde des vielseitigen Erdapfels nach Tönnishäuschen, um dort alle möglichen Kartoffelspezialitäten zu genießen.

Zu den Gerichten, die an der früheren Dorfschule in den Buden zubereitet wurden, gehörten beispielsweise Folien- und Bratkartoffeln, Kartoffelgratins und Kartoffelsuppen oder auch traditionelle Reibeplätzchen mit Apfelmus. „Es gibt einfach alles aus der Kartoffel“, erklärte ein Schützenmitglied und Kartoffelfest-Besucher der erster Stunde, Egon Lohoff, stellte dabei aber klar: „Wir bieten alles, außer Pommes – die findet man sonst schließlich überall.“ Lohoff resümierte außerdem, dass die Feier in diesem Jahr wieder gut angenommen worden sei. „Viele kommen von außerhalb her und auch das Festzelt war durchgehend ordentlich gefüllt“, fasste er die Resonanz zusammen.

Heinrich Wördemann (l.) und sein Vorgänger Martin Steltig. Foto: Leon Walter Heinrich Wördemann (l.) und sein Vorgänger Martin Steltig. Foto: Leon Walter

Mittlerweile sei das Ereignis, welches vor 20 Jahren eingeführt wurde, um die Restaurierung der Schützenfahne zu finanzieren und um „Geld ins Haus zu holen“, eine feste Institution im Ort. Auch die Nachbargemeinden Vorhelm und Enniger haben es fest in ihre Kalender aufgenommen, unternehmen nicht selten gemeinsame Ausflüge ins Antoniusdorf.

Höhepunkt des Nachmittags war die Ermittlung eines „Kartoffelkönigs“, welche ausgerechnet der erste Vorsitzende der Schützenbruderschaft, Heinrich Wördemann, für sich entschied. Zu seinen ersten Gratulanten gehörte sein Vorgänger, Martin Steltig. In zwei Jahren wird es wieder einen solchen Wettstreit geben.