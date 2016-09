Im Januar hatte die Sparkasse Münsterland Ost ihre Zukunftsstrategie für die kommenden Jahre vorgestellt. Zum 10. Oktober nehmen mit dem Start der Beratungscenter in Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst die angekündigten Umstrukturierungen des Filialnetzes Gestalt an. Zeitgleich wandelt das Kreditinstitut seine Standorte Albersloh, Vorhelm, Walstedde und Ahlen-Warendorfer Straße in Zweigstellen mit reduzierten Öffnungszeiten um, die Filiale Ahlen-Gemmericher Straße wird zu einem Selbstbedienungsstandort.

In den Beratungscentern bietet das Geldinstitut bei einer erweiterten Beratungszeit das komplette Leistungsspektrum an. „Wir reagieren damit auf das veränderte Verhalten unserer Kunden, die für alltägliche Bankgeschäfte immer seltener in die Filiale kommen. Gleichzeitig entsprechen wir so dem zunehmenden Bedarf nach einer persönlichen und individuellen Beratung bei komplexen Finanzangelegenheiten“, erklärt Geschäftsbereichsleiter Thomas Frank.

Parallel baut die Sparkasse ihre Online-Angebote und ihr telefonisches Kunden-Service-Center weiter aus. „So sind wir auch in Zukunft auf sämtlichen Zugangswegen persönlich für unsere Kunden da – in der Filiale genauso wie am Telefon oder per Internet“, betont Frank.

Die Beratungscenter haben montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 16.30 Uhr und donnerstags bis 18 Uhr geöffnet. Termine können darüber hinaus auch während der Mittagszeit und täglich bis 18 Uhr vereinbart werden.

Die Hauptstelle Ahlen startet am 10. Oktober als neues Beratungscenter. Hier bietet Leiterin Astrid Eckel mit ihrem Team den Kunden bei erweiterten Zeiten bis täglich 18 Uhr ein umfassendes Produkt- und Beratungsangebot. Gleichzeitig wird die Filiale Warendorfer Straße zur Zweigstelle, die künftig montags und mittwochs von 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr geöffnet hat. Ebenfalls zum Beratungscenter wird die Filiale Hansaplatz, dessen Leitung Danny Isermann übernimmt. Der bisherige Filialleiter Ulrich Peitz spezialisiert sich als Finanzierungsberater im Geschäftsbereich Süd auf das Immobiliensegment.

Die Geschicke der Filiale Dolberg lenkt künftig Markus Schölpert. In der Filiale an der Weststraße tritt Thomas Dudek die Nachfolge von Stefan Haurenherm an, der als stellvertretender Beratungscenterleiter in die Hauptstelle wechselt. In den Filialen an der Weststraße und in Dolberg sind künftig montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 16.30 Uhr und donnerstags bis 18 Uhr Privatkundenberater vor Ort. Für den alltäglichen Bedarf etwa für Bargeldauszahlungen oder den Druck von Kontoauszügen steht an der Gemmericher Straße weiterhin ein Selbstbedienungsangebot zur Verfügung.

Auch für Vorhelm ergibt sich Neues, wenn die Sparkassen-Filiale Sendenhorst am 10. Oktober zum Beratungscenter wird. Der bisherige Filialleiter und künftige Beratungscenterleiter Claus Fronholt freut sich darauf, gemeinsam mit seinem Team ein erweitertes Betreuungsangebot bieten zu können. Bei verlängerten Beratungszeiten bis täglich 18 Uhr erhalten Sparkassen-Kunden dann Antworten auf sämtliche Finanzfragen. Persönliche Service- und allgemeine Beratungsleistungen können Kunden weiterhin auch in der Filiale Vorhelm in Anspruch nehmen. Diese werden in Zweigstellen umgewandelt. Eine persönliche Beratung ist dann in Vorhelm montags und mittwochs und in Albersloh mittwochs und freitags, jeweils von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr möglich. Ralf Ellwardt, zuvor Filialleiter in Albersloh, übernimmt weitergehende Beratungsaufgaben im neuen Online-Beratungscenter der Sparkasse.