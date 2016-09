Von Jörg Pastoor

Ein seit Sonntagnachmittag verschwundener Patient des St.-Franziskus-Hospitals ist wieder da. Reinigungspersonal fand den 61-Jährigen Dienstagmorgen auf einer Gästetoilette nahe der Cafeteria. Wo der Mann zwischen dem frühen Sonntagnachmittag und irgendwann am Montag war, ist Spekulation. Er war wohl aus eigenem Entschluss einfach gegangen.

Der Mann war nach Angaben seines Sohnes seit rund einem Monat stationär im Rahmen einer geplanten Operation im Krankenhaus. Sonntag um 13.20 Uhr hatte Personal der Station das Fehlen des Mannes bemerkt. „Die Klinik hat mich dann am Sonntag angerufen, dass er wohl abgehauen ist“, sagte der Sohn am Dienstag im „AZ“-Gespräch.

Laut Verwaltungsdirektor Wilfried Mertens habe sich gleich nach der Feststellung das gesamte Pflegeteam aufgemacht und das gesamte Haus abgesucht. Und zwar inklusive aller Toiletten, weil alle gewusst haben, dass er sich dort öfter länger aufhielt. Ergebnis: nichts. Aber: „Der Mann war ja orientiert und mobil.“ Anlass zur Sorge gab das deshalb noch nicht. Er konnte sich ja theoretisch auf einem Spaziergang befinden. Dennoch habe es ab 18 Uhr den nächsten Sucheinsatz gegeben, als er nicht zurückgekehrt sei. „Das ist bei uns ein regelhaftes Verfahren“, so Mertens. Bis 20 Uhr sei der Patient am Sonntagabend nicht gefunden worden. Auch nach einem weiteren Versuch um 20.30 Uhr nicht, als ein Team samt Stationsärztin losgegangen sei. Einzige Erkenntnis in diesem Moment: Der Mann musste wider ärztlichen Rat das Haus verlassen haben, zumal auch Kleidung fehlte. „Das haben wir auch der Polizei und dem Sohn so mitgeteilt.“

Montag seien dann nochmals Anrufe beim Sohn und der Polizei erfolgt: erneut kein Ergebnis. Erst als dann am Dienstag der erste von täglich mehreren Reinigungsdurchgängen im Eingangsbereich des Hospitals begann, sei der Mann in einer Toilette entdeckt worden. Wilfried Mertens‘ einzige, wenn auch spekulative Erklärung: „Er muss irgendwann am Montag zurückgekehrt sein – das haben wir auch an seiner verschmutzten Kleidung festgemacht.“ Dann sei er wohl aufgrund seines Allgemeinzustands nicht mehr aus dem Toilettenraum herausgekommen. Sofort im Anschluss sei er wieder stationär aufgenommen worden.

Nach Lage der Dinge war der 61-Jährige unbemerkt verschwunden und in einem ebenso unbemerkten Augenblick wieder zurückgekehrt. „Wäre das in einer Toilette im pflegerischen Bereich passiert, wäre das viel eher aufgefallen“, so Mertens. Dort gälten andere Regeln.

Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk bestätigt den Vorfall. „Die Kollegen sind dann zur Klinik gefahren und haben das nahe Umfeld abgesucht, aber niemanden gefunden.“ Da es keinen Hinweis auf Fremd- oder Eigengefährdung gegeben habe, sei die Suche dann beendet worden. Jeder Erwachsene sei ja grundsätzlich frei in seinem Handeln. Ein Routinefall, wie es schien.

Dass es keiner war, sollte sich noch herausstellen. Das sei zwar „schon sehr ungewöhnlich“, aber aus Sicht der Polizei als Vermisstenfall damit abgehakt. Im Moment werde nicht weiter ermittelt.