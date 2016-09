Vor der künftigen Erklärstation zeigen Willi Wienker, Winfried Schlenker und Ludger Bach (v.l.) den Entwurf der künftigen Schautafel zur Erinnerung an den Strontianitbergbau in Vorhelm mit dem einst größten Schacht „Alwine“. Daneben wird ein Stolleneingang nachgebaut. Foto: Christian Wolff

Der Schaukasten steht, die Pflastereinfassung ist fertig, der Nachbau eines Stollens in Arbeit: Die Erklärstation zur Erinnerung an den Strontianitbergbau in Vorhelm sieht ihrer Einweihung am 9. Oktober entgegen – 125 Jahre nach Schließung der Grube.

Von Christian Wolff

Wie aus einer kleinen Idee ein Projekt und schließlich etwas nachhaltig Sichtbares werden kann, zeigt sich derzeit an der ehemaligen Strontianit-Grube „Alwine“: Vor genau 125 Jahren stellte der damals größte Schacht seiner Art die Förderung des einst sehr begehrten Minerals ein. Aus diesem Anlass errichtet der Heimatverein derzeit eine Erklärstation, die am Sonntag, 9. Oktober, mit „großem Bahnhof“ eingeweiht wird.

Das Gelände befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Nienholtbach-Quelle vor einer ehemaligen Abraumhalde des Schachts am Ende der Straße Zur Alwine. Um die damaligen Verhältnisse noch besser zu verdeutlichen, erstellt Winfried Schlenker, selbst ehemaliger Bergmann, gemeinsam mit Kumpels einen imitierten Schachteingang in Originalgröße. „Das ist ein sehr guter Platz dafür“, ist er überzeugt. „Hier sind häufig Spaziergänger und Fahrradfahrer unterwegs.“ Deswegen werde die Gedenkstätte mittelfristig auch um eine Sitzbank ergänzt.

Bereits aufgestellt ist ein massiver Schaukasten, in dem die kurze, aber prägende Bergbauepoche des Hellbachdorfes erklärt wird. Dazu hat Schlenker einen historischen Seiger-Riss ablichten lassen, den Mineralien-Kenner Ludger Bach in ein ansprechendes Layout einbaute. Das zugehörige Schild erstellt derzeit die Firma Steinkamp, während der Kasten eine Spende des Hotels Witte ist (wir berichteten). „Eine Pflastereinfassung ist ebenfalls in Eigenarbeit fertiggestellt worden“, berichtet Mitstreiter Ludwig Schulze Everding.

Alte Zeichnung des Schachts „Alwine“. Foto: Archiv Heimatverein Alte Zeichnung des Schachts „Alwine“. Foto: Archiv Heimatverein

Bis zur Einweihung sind es zwar nur noch knapp vier Wochen, aber die Heimatfreunde sind überzeugt, die Anlage bis dahin fertiggestellt zu haben. „Die Vorarbeit hat weitaus länger gedauert“, resümiert Back. Schriftverkehr mit Stadt und Denkmalamt sowie übergeordneten Fachstellen liefen bereits seit Ende vorigen Jahres.

„Wir konnten für den 9. Oktober sogar eine Bergmannskapelle verpflichten“, freut sich der Vorsitzende Willi Wienker über die Zusage des „Ruhrkohle-Orchesters“. Das öffentliche Programm startet um 11 Uhr mit Grußworten, unter anderem von Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Besonders angesprochen werden sollen Anwohner der Strontianitstraße. Auch einige auswärtige Gäste, die sich für das Thema interessieren, werden erwartet. Ein Speise- und Getränkeangebot halten die Heimatfreunde selbstverständlich vor.

Und einen besonderen Clou liefert dazu die Bäckerei Düchting: Sie bietet demnächst „Strontianit“ als Gebäck an. Was das genau ist und wie es schmeckt, soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden.