Von Dierk Hartleb

Bunter, vielfältiger und abwechslungsreicher – so präsentiert sich die fünfte Aktion „Offene Ateliers 2016“ an den beiden kommenden Sonntagen 18. und 25. September. „Wir konnten den Kreis der Künstler auf sechs Teilnehmer erweitern“, freute sich Organisator Frank Schlösser bei der Vorstellung. Dazu hatte Manfred Brückner – neben Christa Schwab von Anfang dabei – die Kollegen in sein Atelier gegenüber dem Zechenpark eingeladen. Neu in dem Kreis waren Annette Lingeman-Schubert aus Guissen, Heike Krämer aus Dolberg und Alois Brinkkötter, der in der Runde die Bildhauerwerkstatt der Fritz-Winter-Gesamtschule vertrat. Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr öffnet auch Christine Wienzek wieder ihr Atelier.

Erstmals repräsentativ besetzt ist bei den „Offenen Ateliers“ die Bildhauersparte. Annette Lingeman-Schubert (Guissener Straße 10) hat sich mit Beton ein schwergewichtiges Material ausgesucht. Sie hat in der Vergangenheit schon wiederholt mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und bietet vor allem den jungen Besuchern an, selbst mit Ton zu gestalten.

Bereits seit zehn Jahren treffen sich die Mitglieder der Bildhauerwerkstatt in der Fritz-Winter-Gesamtschule. „Wir arbeiten vorwiegend mit Baumberger Sandstein“, erklärte Schulleiter Alois Brinkkötter, der selbst der Werkstatt angehört. Hin und wieder hätten auch Schüler mitgearbeitet, aber der Kern sei im Wesentlichen derselbe geblieben. An beiden Öffnungstagen könnten die Besucher auch selbst Hand anlegen, dazu empfehle sich aber eine Arbeitskleidung.

Heike Krämer (Bickers Hof 1) ist ganz gespannt, was sie bei ihrer ersten Teilnahme erwartet: Sie präsentiert Acrylbilder und Collagen. Begeistert zeigt sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten der Collagetechnik.

Christine Wienzek hat ein breites Repertoire und zeigt Federzeichnungen, Aquarelle, Öl- und Acrylmalerei. Wie bei ihren Kolleginnen bietet sie ihren Gästen auch die Möglichkeiten, sich zu stärken.

Die Bewirtung wissen auch die Besucher bei Christa Schwab (Im Zuckerort 56) zu schätzen, die ihre Bilder im Garten präsentiert. Sie beherbergt am kommenden Wochenende auch Gäste aus der Partnerstadt Teltow, die sich zum Pöttkes- und Töttkenmarkt angesagt haben. Zudem gibt es „Musik querbeet“.

Musikalisch unterhält ebenfalls Manfred Brückner seine Gäste (Schachtstraße 71-73), wo „Björn Alberternst & The Menace of Tyranny“ spielen. Zudem präsentiert der Ahlener neben eigenen Werken mit Anne Dreifuss eine Gastkünstlerin. Der Erlös ist für eine Hilfsaktion in Eritrea bestimmt.