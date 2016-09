Von Christian Wolff

Den Westfalen, denen man oft eine gewisse Sturheit nachsagt, hat es die bayerische Lebensart angetan. Nicht umsonst sind Oktoberfeste seit Jahren ein Renner im Münsterland. Beflügelt vom Erfolg im Vorjahr, bittet der „Hof Münsterland“ auch in diesem Herbst zu einem Fassanstich nach „Wies‘n-Art“. Am Samstag, 15. Oktober, lockt zum zweiten Mal das Oktoberfest in den urigen Saal an der Kruppstraße.

„Es soll ganz im Stil des Münchner Vorbilds zugehen“, verrät Detlef Haverland, dessen Veranstaltungsservice die blau-weiße Gaudi gemeinsam mit „Hof-Chef“ Bernd Overmann auf die Beine stellt. „Dafür betreiben wir einen großen Aufwand.“ 500 Plätze stehen unter bayerischer Deko zur Verfügung, auf denen die Gäste am besten in Dirndl und Lederhose Platz nehmen sollten. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung.

Bernd Overmann weist besonders auf die landestypische Speisekarte hin, die mit Schweinshaxe, Weißwurst, Leberkäse, Bayerischem Krustenbraten und Brezeln alles zu bieten hat, was ein Oktoberfest braucht. „Die Produkte stammen allesamt aus eigener Herstellung“, sagt er. Echtes Allgäuer Bier rundet das kulinarische Portfolio ab. Daneben gibt es noch die eine oder andere Überraschung.

Nicht zu vergessen: das Musikprogramm. Verpflichtet wurde die Gruppe „Grenzland-Power“, bekannt von „Winfried Stark und seinen Original Steigerwäldern“. Sie gehören heute zu den beliebtesten Stimmungsbands im deutschsprachigen Raum. „Vier Musiker, ihre Instrumente und jede Menge gute Laune: Mehr braucht es nicht, um gute Unterhaltung zu garantieren“, heißt es in der Bandbeschreibung. Mit ihrer Mischung aus Oberkrainer Songs, Pop-Klassikern und stimmungsvoller Tanzmusik, verstehen sie es, ihr Publikum bestens zu unterhalten. Ihre Touren führten inzwischen in viele europäische Länder. In Österreich, Deutschland, Italien, Holland und der Schweiz waren sie schon mehrmals zu Gast.

Eintrittskarten für das Oktoberfest gibt es im „Hof Münsterland“. Die Einzelkarte kostet 13 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr. Mit dem offiziellen Fassanstich um 19 Uhr geht die Gaudi los.