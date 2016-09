Wird jetzt schon eng: Fünf Temposchleusen sollen Raser auf der Stapelstraße abbremsen. Die Markierungen sind aufgetragen. Betonhütchen und Bremsschwellen folgen in den nächsten Tagen. Foto: Ulrich Gösmann

Das war‘s mit Gas geben: Temposchleusen bremsen Autofahrer auf der Stapelstraße künftig an fünf Stellen ab. Die Arbeiten laufen.

Von Ulrich Gösmann

Wer auf der Stapelstraße weiterhin deftig Gas geben will, muss künftig häufiger auf die Bremse treten. Die Stadt reagiert auf Anwohnerproteste und stellt Rasern fünf Temposchleusen in den Weg. Fahrbahnmarkierer trafen am Mittwoch erste Vorbereitungen. Weitere Aufrüstung folgt. Aber auch an anderen Stellen im Stadtgebiet wurden im Laufe des Tages Verkehrssituationen entschärft. Darunter auf der Südenmauer.

Karwoche 2016: Das Tuning-Treffen vom Palmsonntag-Wochenende haben die Anlieger gerade erst verdaut, da steht auch schon das regionale Car-Freitags-Meeting vor der Tür. Den Lärmgenervten reicht‘s. Sie treten auf die Straße – nicht umsonst. Ihr Protest, über unsere Zeitung artikuliert, beschäftigt über Wochen Politik, Polizei und Verkehrsbehörde. Ein halbes Jahr später der Vollzug: Betonhütchen und Bremsschwellen kommen auf die Stapelstraße. „Wir legen fünf Engstellen an“, erklärt Heino Hilbert, Verkehrsexperte im Rathaus. Zehn „Ahlener Hürchen“ reduzieren in Kürze die Fahrbahnbreite von sechs auf 3,50 Meter. Dazwischen Bremsschwellen. Hilbert: „Sie werden so installiert, dass ein Pkw darüber fahren muss, was den Verkehr langsamer macht. Lastwagen nehmen sie zwischen ihre breiten Reifen.“ Anwohner seien darauf hingewiesen worden, dass es durch das Abbremsen und Anfahren zu neuen Lärmbelästigungen kommen werde. Sie hätten aber signalisiert: „Lasst es machen!“

Geschichte soll auch das nächtliche Abmontieren der Schwellen in Schachthöhe sein. „Da stecken jetzt andere Schrauben drin“, verrät Hilbert. Und: „Da kommt man jetzt nur noch mit dem Kompressor dran.“ Was das für die Tuning-Treffen bedeutet? „Sie werden mit Sicherheit unattraktiver“, spekuliert der Verkehrsplaner. „Mal gucken, was jetzt passiert.“

Bereits am Morgen waren auf der Südenmauer erste Maßnahmen zur Entschärfung des Radweges getroffen worden, der in Höhe der Stadtbücherei bisher abrupt auf die freie Straße mündete. Ab sofort geht‘s mit dem Rad über einen 30 Meter langen Trichter auf die Fahrbahn. Abgegrenzt durch Markierungen und Sicherheitsfähnchen, die auf den äußeren Streifen montiert werden. Sie sollen Autofahrer davon abhalten, die Linie zu überfahren. Entgegen anderen Angaben vom Vortag aus dem Rathaus stehe diese Maßnahme nicht in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, bei dem im Frühjahr eine Schülerin von einem Lkw erfasst worden war, stellt Hilbert klar: „Diese Stelle ist bisher unfallauffällig gewesen.“ Neue Richtlinien für Schutzstreifen gestatteten jetzt eine Optimierung, um Radfahrer im Verkehrsraum mitzuführen.

Farbe bekamen am Mittwoch auch andere Straßen im Stadtgebiet ab. Zwei Zick-Zack-Zonen wurden am Eckelshof und Zum Richterbach eingerichtet. Hier hatten sich Müllwagen regelmäßig festgefahren.