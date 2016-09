Über 833 Sitzplätze verfügt die Stadthalle Ahlen bei voller Bestuhlung, einschließlich kleinem Saal und Empore. Geschäftsführer Andreas Bockholt ist sehr zuversichtlich, dass die auch in der kommenden Spielzeit – der 35. seit Eröffnung des Hauses und der neunten un­ter seiner Regie – an einigen Abenden komplett besetzt sein werden.

Von Peter Harke

Die ersten Veranstaltungen dürften bereits ausgebucht sein, noch bevor am kommenden Montag, 19. September, der Vorverkauf für die neue Saison offiziell startet. Denn schon am Samstag von 9 bis 13 Uhr öffnet der Ticketschalter am Rathausvorplatz exklusiv für die „Storno“-Fans. Dreimal werden die Herren Funke, Philipzen und Rüther ihre satirische „Abrechnung“ mit 2016 in der Stadthalle präsentieren – am 8. und 9. Dezember sowie am 31. Januar 2017. „Das ist im mittlerweile siebten Jahr ein absoluter Selbstläufer“, sagt Bockholt, der am Mittwoch zusammen mit seiner Assistentin Anja Fredrich das Programm 2016/17 vorstellte. Ein Programm, von dem beide hoffen, dass es wieder alle Generationen, von Kindesbeinen bis ins hohe Alter, „unterhalten und begeistern“ wird. Bockholt kündigte einige vertraute Namen und Gesichter wie auch neue Produktionen an.

Torsten Sträter gastiert erstmals in Ahlen

Zu den Stammgästen gehören die „Bullemänner“ mit ihrem westfälisch-trockenen Humor (25. Oktober), Herbert Knebel, der am 19. November von seinen neuesten Zipperlein berichten wird, aber ansonsten findet „Im Liegen geht‘s“ (noch), oder die schrullige Sauerländerin Frieda Braun (15. Januar). Zum ersten Mal gastiert am 7. Oktober die WDR 2-Comedyshow „Lachen Live – Die ganze Wahrheit“ in Ahlen. Das gilt ebenfalls für Torsten Sträter, einen der zurzeit angesagtesten deutschen Kabarettisten. Er gibt am 18. März 2017 seine Visitenkarte an der Westenmauer ab.

„Schlager-Hitparade“ mit Andrea Jürgens

Im Musikbereich ist laut An­dreas Bockholt „ein kleiner Coup gelungen“ mit der Verpflichtung der „Dublin Legends“ (9. November), die an die glorreiche Tradition der „Dubliners“, einer der berühmtesten und einflussreichsten Bands des Irish Folk, anknüpfen. Von der alten Truppe sind noch Sean Cannon und Eamonn Campbell dabei. Auch auf „Die große Schlager-Hitparade 2017“ am 5. Februar freut sich der Stadthallen-Chef. „Das ist immer ein großer Spaß.“ Mit von der Partie sind diesmal Andrea Jürgens, Andreas Martin, die „Calimeros“ und G.G. Anderson.

„Volle Kraft voraus!“ heißt es am 30. Oktober mit dem Kinderliedermacher Volker Rosin. Da steppt der Panda und der Grashüpfer hopst mit Siggi Säge um die Wette. „Lauras Stern“ geht am 6. Dezember in der Stadthalle auf – das Theater „Cocomico“ steckt das Musical den Kindern sozusagen in die Nikolausstiefel.

„AZ“-Multivisionsreihe geht in die 18. Saison

Nicht mehr wegzudenken aus dem Stadthallen-Programm ist die Multivisionsreihe der „Ahlener Zeitung“. Zum Auftakt der 18. Saison nimmt Kai-Uwe Küchler sein Publikum am 26. Oktober mit auf die „schönste Seereise der Welt“: Mit den „Hurtigruten“ geht es entlang der atemberaubenden norwegischen Fjordküste von Bergen nach Kirkenes. Weitere Ziele sind u.a. Kuba und Mallorca. Die Lieblingsinsel der Deutschen war schon einmal Thema – beim allerersten (Dia-) Vortrag von Wolfgang Schiemann am 19. Januar 2000. Aber Andreas Bockholt ist ganz sicher: „Diese Wiederholung wird uns niemand verübeln.“