Gewalttätige Auseinandersetzungen unter Fußball-Fans: Im Rahmen des Fußball-Kreispokalspiels am Mittwochabend zwischen Rot-Weiß Ahlen und der Beckumer SV eskalierte die Situation die Lage am Ahlener Wersestadion. Die Polizei berichtete hinterher von einer "Straßenschlacht" zwischen Ultra-Gruppierungen.

Das Spiel war laut Bericht der Polizei aus Sicherheitsgründen ins Ahlener Wersestadion verlegt worden. Bereits am Nachmittag vor Spielbeginn formierten sich gewaltbereite Fans in Beckum und in Ahlen. Deshalb wurde zusätzlich - zu den eingesetzten Polizeikräften - die Bereitschaftspolizei alarmiert.

Ahlener Ultras wurden hatten sich nach Angaben der Polizei offenbar mit befreundeten Ultra-Gruppierungen aus Lippstadt und dem niederländischen Zwolle verstärkt und sammelten sich im Berliner Park in Ahlen. Anhänger des Beckumer SV reisten mit dem Zug nach Ahlen.

Auf dem Weg zum Stadion trafen die Gruppen an der Wersebrücke aufeinander. Daraufhin kam es gewalttätigen Ausschreitungen. Die Polizei griff ein und trennte die Gruppen. Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Derweil kam es vor dem Stadion zu weiteren Provokationen zwischen den rivalisierenden Gruppen. Als sie ein verstärktes Polizeiaufgebot vor dem Stadion bemerkten, stürmten etwa 15 Ahlener Ultras den Kassenbereich, um sich dem polizeilichen Zugriff zu entziehen.

Während des Spiels stellte die Polizei die Personalien von Verdächtigen fest, elf Personen wurden bis zum Spielende im Stadionbereich festgehalten. Auch die Spielphase verlief nicht störungsfrei: Aus dem Block der Beckumer Fans wurden wiederholt pyrotechnische Gegenstände gezündet.

Nach dem Spiel wurden die Beckumer Ultras zum Bahnhof zu begleiten. Hierbei kam es zu Provokationen gegenüber den Polizeikräften, die in einem Tritt gegen einen Beamten gipfelten. Es werden laut Mitteilung der Polizei nach ersten Auswertungen gegen mindestens 18 Personen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstandes gegen Polizeibeamte, Hausfriedensbruch, Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und des Verdachts des Landfriedensbruchs eingeleitet.

Bereits in der Vergangenheit war es mehrfach zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Fans aus Ahlen und Beckum gekommen:

