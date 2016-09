Ahlen -

Ob Enniger-Markt oder Pütt-Tage: Das, was in umliegenden Orten längst mehrere Tausend Besucher auf die Beine brachte, sollte doch auch in Ahlen zu schaffen sein. So war der Grundgedanke, den die Initiatoren des Pöttkes- und Töttkenmarktes vor vier Jahrzehnten hegten. Es gelang, ein eigenes Konzept für Ahlen zu entwickeln, das bis heute ein Magnet ist