Ein Schamverletzter belästigte am Mittwochnachmittag eine Passantin auf der Sedanstraße. Die Frau war 77 Jahre alt.

Der Unbekannte überholte zuvor mit seinem Fahrrad die Ahlenerin. Diese war mit ihrem Hund auf einem parallel zum Konrad-Adenauer-Ring verlaufenden Fußweg in Richtung Westfriedhof unterwegs. Der Mann bog nach Polizeiangaben in die Sedan­straße ab und blieb stehen. Als die Seniorin den Unbekannten passierte, hatte der seine Hose geöffnet. Kurz darauf fuhr der Verdächtige in Richtung Friedhof weiter.

Die Zeugin beschreibt den etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen, schwarz gekleideten Mann als gepflegten südländischen Typ. Hinweise unter Telefon 96 50.