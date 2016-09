Zwei Ladendiebe schubsten sich in einem Textilgeschäft in der Ahlener Fußgängerzone den Weg frei.

Unruhe brachten zwei Unbekannte bei einem Ladendiebstahl am Mittwoch gegen 14.20 Uhr in ein Textilgeschäft auf der Oststraße.

Angestellte hatten sie bei der Tat beobachtet und am Ausgang angesprochen. Einer der Täter, so die Polizei, warf das Diebesgut auf den Boden und schubste eine Verkäuferin bei der Flucht zur Seite. Sein Mittäter drückte eine weitere Verkäuferin zur Seite, die sich ihm in den Weg gestellt hatte. Ihm gelang es mit der Beute in Richtung „Im Kühl“ zu flüchten. Zwei unbekannte Passanten versuchten die renitenten Diebe vergeblich festzuhalten. Sie werden jetzt gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Zeuginnen beschreiben die Täter als südländisch. Einer von ihnen war 1,80 bis 1,85 Meter groß und trug ein hellblaues T-Shirt und ein Basecap. Er führte einen hellblauen Rucksack mit sich. Der Mittäter ist etwa 1,65 Meter groß, hat dunkle kurze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt. Dieser Mann hatte einen bunten Rucksack dabei.

Hinweise an die Wache in Ahlen unter Telefon 96 50.