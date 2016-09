Von Christian Wolff

Im mer mehr Ärzte auf dem Land geben auf, Wohnhäuser stehen leer, kleinere Dorfschulen und Geschäfte schließen. Vor allem im Osten Deutschlands ist vom „Ausbluten der ländlichen Struktur“ die Rede. Droht Vorhelm langfristig ein ähnliches Schicksal? Diese Frage stellten sich die Mitglieder des Gewerbevereins am Mittwochabend im „Edeka“-Markt Kemper. Unter dem Titel „Agenda 2030 – Wo stehen wir?“ hatte der Vorstand zu einer offenen Diskussion eingeladen.

„Wir haben bewusst zu Beginn ein sehr düsteres Bild gezeichnet“, erklärte Markus Scholz. „Alle finden zwar die Natur und das Land schön, aber junge Leute zieht es häufig in die Stadt.“ Der demographische Wandel werde vor Vorhelm nicht Halt machen. Und wer im Internet über Vorhelm recherchiere, finde auf der offiziellen Dorfseite zunächst den Zoff um die Biogasanlage am Bosenberg – und das als aktuellsten Bericht. „Das schreckt Leute, die vielleicht hier hinziehen wollen, sicher ab“, ist Scholz überzeugt.

Also schlechte Aussichten für die Wibbeltgemeinde? Nicht ganz. Korrekturen an diesem Selbstbild nahmen im Laufe der Diskussion diejenigen vor, die Vorhelm eben nicht von der Wiege an kennen: „Ahlen nimmt Sie als sehr positiv wahr“, erklärte Stadtmarketingchef Carlo Pinnschmidt. „Ich selbst schaue immer ganz neidisch auf die Vorhelmer Maibaumaufstellung. Wir haben jahrelang versucht, das in Ahlen zu kopieren, aber es hat nicht geklappt.“ Überhaupt sei das Engagement der über 40 örtlichen Vereine überaus beachtenswert. Als jüngstes Beispiel nannte Pinnschmidt die Dorfplatzerneuerung. „Bei Ihnen stimmt der Zusammenhalt. Wenn ich in Ahlen etwas umsetzen will, muss ich einige Hebel mehr in Bewegung setzen.“

Auch Andrea Tourneur, gebürtig aus Ostbevern und seit bald einem Jahr im Seniorenzentrum „Drüke Möhne“ tätig, erlebt eine Atmosphäre des Miteinanders, über alle Generationen hinweg. „Man muss es immer wieder betonen: Das, was dieser Ort auf die Beine stellt, ist enorm. Man kann hier in den Kindergarten und in die Schule gehen, hier arbeiten und alt werden.“

Guido Keil zog daher ein eindeutiges Zwischenresümee: „Wir wissen vielleicht gar nicht, wie gut es uns noch geht. Wir müssen deswegen versuchen, unseren Status quo zu erhalten.“ Für Susanne Budt, die das „Lädchen am Pilz“ betreibt, steht fest: „Wir müssen unsere Stärken noch mehr hervorheben.“ Es sei doch selbst für Dorfbewohner überraschend, was es alles in Vorhelm gibt. „Da muss man doch nicht zwangsläufig auswärtige Firmen bemühen oder das Internet.“ Weiterhin regte sie Kundenumfragen an.

Chancen biete zudem die Erstellung einer Art „Gelbe Seiten für Vorhelm“, so Keil. Noch wichtiger findet er jedoch, „Gesicht zu zeigen“. Zum Beispiel beim nächsten „Pöggskenmarkt“ im kommenden Herbst oder bei der „Ahlener Woche“ im Frühjahr. Die Gewerbetreibenden können sich vorstellen, mit einem Gemeinschaftsstand auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz vertreten zu sein. „Auch wenn man nicht mit vollen Auftragsbüchern von einer solchen Schau kommt, bin ich mir sicher, dass man bei den Leuten besser im Gedächtnis bleibt“, sagte er. Bis zur nächsten regulären Gewerbevereinssitzung im Frühjahr will ein Arbeitskreis weiter an der „Agenda 2030“ arbeiten und weitere Ideen präsentieren.