Von Peter Harke

Die 19-jährige, türkischstämmige Frau aus Bönen hatte nach dem Amoklauf ei­nes 18-jährigen Schülers am 22. Juli in München, dem neun Menschen zum Opfer fielen, im sozialen Netzwerk „Facebook“ geschrieben: „In München Terroranschlag? #gutso!!!!“ Deutschland finanziert die PKK. Deutschland will, dass Erdogan vernichtet wird. Deutsch­land will, dass die Türkei vernichtet wird. Ich soll jetzt Mitleid haben? Nein. Warte nur ab Merkel, es wird noch schlimmer kommen.“

Der Beitrag hatte im Netz eine Welle der Empörung ausgelöst, bis hin zu Boykottaufrufen gegen die Firma „LR“. Die reagierte prompt, distanzierte sich von den Aussagen, kündigte die Vertragsbeziehung mit der Mitarbeiterin fristlos auf und brachte den Fall zur Anzeige.

Wie Staatsanwältin Sonja Frodermann ge­genüber der Redaktion klarstellte, wurde daraufhin ge­gen die junge Frau nicht wegen Volksverhetzung, sondern wegen der Billigung von Straftaten ermittelt. Für die Einstellung habe letztlich gesprochen, dass die 19-Jährige „voll umfänglich geständig“ gewesen sei und sich „sehr einsichtig gezeigt“ habe, dass sie mit ih­rem Kommentar über die Grenzen der freien Meinungsäußerung hinaus geschossen war. Durch den Verlust ihres Jobs habe sie überdies bereits „erhebliche Konsequenzen“ ihres Handelns zu tragen, so Frodermann.