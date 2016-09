In letzter Minute hatten die Mitglieder des Angelsportvereins am Mittwoch einige Fische noch retten können. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlen -

Das Fischsterben am Mittwoch im „Berliner Park“ (die „AZ“ berichtete) wäre vermeidbar gewesen, wie die Stadt in einer Pressemitteilung eingeräumt hat. „Das hätte so nicht laufen dürfen“, wird darin „ein zerknirschter Bernd Döding“ zitiert.