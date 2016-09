Aufs Dach stieg die Feuerwehr am Abend einem Anbau an der Wallstraße. Foto: Ulrich Gösmann

Aufs Dach stieg die Feuerwehr am Abend einem Wirtschaftsgebäude an der Wallstraße. Ein Routineeinsatz, der dennoch viele Schaulustige anlockte.

Von Ulrich Gösmann

Viel Platz blieb der Feuerwehr am Abend bei ihren Löscharbeiten in der beengten Wallstraße nicht. Um 18.57 Uhr wurde die Hauptwache zu einem Anbau eines Wohnhauses gerufen. Als Brandherd machten die Einsatzkräfte einen Wirtschaftsraum in dem betagten Gebäudetrakt aus, in dem sich auch eine Küche befindet. Möglicherweise könnte eine Mikrowelle einen technischen Defekt gehabt haben.

Der Rauch zog unter eine abgehängte Decke, was die Löscharbeiten erschwerte. Vor Ort waren 25 Einsatzkräfte und zehn Fahrzeuge. Eine Anwohnerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe lagen vor Ort noch keine Angaben vor.