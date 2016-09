„Macht das Radfahren in Ihrer Stadt Spaß oder Stress?“ fragt der ADFC noch bis Ende November in der aktuellen Erhebung zum „Fahrradklima-Test 2016“.

Mit wenig Aufwand können Bürger die Fahrradfreundlichkeit in ihrer Stadt bewerten. Für Politik und Verwaltung eine wichtige Rückmeldung aus Sicht der „Alltagsexperten“.

Die Befragung findet über die Internetseite www.fahrradklima-test.de statt. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2017 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte nach vier Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben.

„Ich hoffe, dass die Befragung auf großes Interesse in der Bevölkerung stößt“, sagt Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Das Präsidiumsmitglied der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Kreise und Gemeinden in NRW, AGFS, schenkt der Umfrage auch im Zusammenhang mit dem Radverkehrskonzept für Ahlen Bedeutung. Die Ergebnisse der letzten Umfrage in 2014 seien „teils ermutigend, teils bedenklich ausgefallen.“ Insgesamt nahm Ahlen mit einem 29. Rang unter 100 beteiligten deutschen Kommunen seiner Größenordnung einen Platz ein, „der Motivation gibt, noch besser zu werden“, so Berger. Auf die Umfrageseite des ADFC gelangen Teilnehmer auch über die Internetseite der Stadt Ahlen, www.ahlen.de.

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet im Herbst zum siebten Mal statt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert den Fahrradklima-Test im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans.