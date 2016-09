Die Unternehmensteile waren vorher im Hauptquartier an der Kruppstraße verteilt. Jetzt ist die hauseigene Werbeabteilung in der ehemaligen Zechenschmiede kreativ und heißt „Mediafactory³“.

Von Jörg Pastoor

Wenn es ihr neues Wohnzimmer gewesen wäre – weniger stolz hätte Sabine Pürckhacker-Rack ihre Besucher am Freitag wohl nicht durch die Räume geführt. Die Chefin der LR-Werbeabteilung brachte es in ihrer Begrüßung in der ehemaligen Schmiede der Zeche „Westfalen“ auf den Punkt: „Die Atmosphäre hier inspiriert.“

Arbeiten im Baudenkmal, das bedeutet für das Team der jetzt in „Mediafactory³“ umbenannten, ursprünglich im Hauptquartier an der Kruppstraße verteilten Abteilung den Blick auf rohe Backsteinwände, unter das Tonnendach mit seinen typischen Bimssteindielen, auf fühlbare lokale Arbeitsgeschichte. Pürckhacker-Rack und Dr. Thomas Stoffmehl, der Sprecher der LR-Geschäftsführung, dankten allen an Um- und Einbauten Beteiligten. Und hoben bewusst Oliver Weigelt hervor. Der Gebäudeeigentümer habe sich auf jede noch so verrückte Idee eingelassen und oft genug am Wochenende selbst hemdsärmelig mit angepackt.

Das Ergebnis nahmen zahlreiche Gäste in Augenschein, unter ihnen auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Wirtschaftsförderer Jörg Hakenesch. Für Thomas Stoffmehl sind die gemieteten, neuen Räume einerseits ein Bekenntnis von LR zu Ahlen, wo nun der dritte Unternehmensstandort eröffnet sei. Das sei auch Ausdruck des soliden Wachstums im zweistelligen Prozentbereich. Darüber hinaus fand er die Symbiose von Kreativabteilung und historischem Schwerindustrie-Gebäude „absolut genial gelöst“. Das sei ein schönes Beispiel das zeige, was gehe, wenn alle es auch wollen.