Mit 49 000 Besuchern endet an diesem Freitag die Freibadsaison 2016. Für Frühschwimmer gab‘s am Morgen Sekt, für alle bis in den Abend freien Eintritt.

Von Ralf Steinhorst

Der Badesommer geht, der Herbst kommt. Am Freitag hatten noch einmal alle Frischluft-Fans die Gelegenheit, ihre letzten Bahnen im Freibad zu schwimmen. Das taten sie dann auch mit Genuss.

Das Freibad machte seinem Namen am letzten Öffnungstag noch einmal alle Ehre: Nicht nur Schwimmen unter freiem Himmel war angesagt, der freie Eintritt kam zum Finale obendrauf. Den Anfang machten die Frühschwimmer bei einem von der Bädergesellschaft gesponserten Glas Sekt. „Die Grundstimmung war in diesem Kreis sehr schön“, freute sich Betriebsleiter Thomas Schliewe. Auch er war guter Stimmung. Die letzten Sommerwochen hatten die Besucherzahlen noch mal auf 49 000 gehievt – 8000 mehr als im Vorjahr.

Letzter Familienausflug zum Open-Air-Schwimmen, Sophie, Sabrina Beckmann, Laura, Sebastian und Sascha Gauß (v. l.). Foto: Ralf Steinhorst Letzter Familienausflug zum Open-Air-Schwimmen, Sophie, Sabrina Beckmann, Laura, Sebastian und Sascha Gauß (v. l.). Foto: Ralf Steinhorst

Trotzdem verloren sich in der Mittagszeit des Abschlusstages nur wenige Schwimmer im Freibad. Das fanden Sabrina Beckmann und Sascha Gauß mit ihren Kindern Laura, Sophie und Sebastian in den Spaßbecken gar nicht so schlimm. „Toll, wir haben alles für uns“, freute sich Sascha Gauß, bei allem Verständnis, dass sich die Saison dem Ende zuneigt. Quintessenz zum Sommer? Der sei letztes Jahr besser gewesen – und in diesem Jahr zu kurz.

" „Das Freibad muss bleiben!“ Marlies Wissing "

Nebenan im „Schwimmer“ zogen Agnes Müller sowie Hiltrud und Marlies Wissing ihre Bahnen unter wenigen anderen. „Wir halten die Fahnen für Ahlen hoch – es ist doch wunderschön hier!“, befand Agnes Müller. Um dann mit ihren Mitschwimmern besorgt in die Zukunft zu blicken. „Das Freibad muss bleiben!“, kommentierte Marlies Wis­sing die Freibaddiskussion. Eine Schließung mit einem befürchteten kleineren Außenbecken am Parkbad könne keine Lösung sein. Selbst bei dem großen Becken sei es in den vergangenen Wochen schon eng geworden. Schließlich habe Ahlen das schönste Freibad im Umland, sie würden nicht selten Besucher von auswärts antreffen. Klar ist: Wäre das Freibad in den nächsten Tagen noch geöffnet, sie wären da.

Saisonende bedeutet auch Rückschau halten. Da können auch Schwimmmeister viel erzählen. „In der Vorbereitung hatten wir hier ein Reh auf dem Gelände“, erinnert sich Olaf Wollny. Da wurden alle Tore aufgemacht und es war auf einmal nicht mehr da. Ansonsten war es ruhig.

Freie Bahn am Freitag - bei freiem Eintritt. Foto: Ralf Steinhorst Freie Bahn am Freitag - bei freiem Eintritt. Foto: Ralf Steinhorst

Weiter geht‘s ab heute mit Winterbetrieb im „Berliner Park“. „Beides hat seinen Charme – hier im Freibad die frische Luft, im Parkbad die Aufgüsse“, sah Olaf Wollny dem Schichtende gelassen entgegen. Als er das sagte, nahm die Verkehrsdichte im Schwimmer doch noch einmal zu.