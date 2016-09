Ein großes Holzkreuz bildet seit Jahrzehnten den Eingang zum Ostfriedhof. Doch das alte Glaubenssymbol war morsch und brüchig geworden. Jetzt ist ein Nachfolger da. Am Donnerstagnachmittag wurde das Kreuz gesegnet.

Von Ralf Steinhorst

Wird das große Holzkreuz am Eingang der Schachtstraße auf dem Ostfriedhof für immer verschwinden? Diese Frage stellten sich die Friedhofsbesucher seit Oktober vorigen Jahres. Die Stadt gab nun die Antwort: Es wird bleiben. Das neue Holzkreuz wurde am Donnerstagnachmittag von den Pfarrern der christlichen Gemeinden in Ahlen gesegnet.

Seit über 40 Jahren stand das alte Holzkreuz auf dem Ostfriedhof. Eine lange Zeit, die sprichwörtlich am Kreuz genagt hatte. So sehr, dass es am Ende morsch wurde und aus Sicherheitsgründen entfernt werden musste. „Jetzt ist die kreuzlose Zeit vorbei“, zeigte sich Peter Schneider von der Stadt Ahlen erleichtert.

Die Schreiner der Stadt Ahlen nahmen sich des Themas an und bauten ein neues Holzkreuz, das unübersehbar am Eingang Schachtstraße aufgestellt wurde. Da das Kreuz Symbol aller christlichen Kirchen ist, nahmen die Pfarrer Dr. Ludger Kaulig von der Katholischen Gemeinde, Martin Frost von der Evangelischen Gemeinde, Volkmar Schuster von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde sowie Josef Harman von der Syrisch-Orthodoxen Kirche St. Georg die Segnung des neuen Kreuzes in einer Andacht vor.

„Schön, dass wir das Kreuz mit einer großen ökumenischen Mischung einweihen“, zeigte sich Pfarrer Dr. Ludger Kaulig erfreut über die Verbundenheit der christlichen Gemeinden in Ahlen. Pfarrer Volkmar Schuster betonte die Wichtigkeit des Kreuzes für die Christen, weil es gleich zwei Symbole beinhalte: Zum einen steht es für den Abschied von Jesus Christus, zum anderen ist es das Symbol des Glaubens für das Leben. „Dieser Ort der Trauer ist gleichzeitig ein Ort der Hoffnung“, beschrieb Volkmar Schuster den Ort des Holzkreuzes.