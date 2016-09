Die Anwohner am Mittrops Hof bringen sich erneut gegen die Stadtverwaltung in Stellung. Die Pläne, den Teich hinter Geschwister-Scholl-Schule und Juk-Haus zu einem Regen-Pufferbecken umzugestalten wie den ehemaligen Werseteich im „Berliner Park“, stellen aus Sicht von Anliegern der Breslauer Straße die „Vernichtung eines Kleinods“ dar. Katja Kottmann und Stefanie Manzke wandten sich mit einer Zuschrift an die „AZ“-Redaktion. Darin rufen sie zum Widerstand auf und bitten, „bei einem eventuellen Bürgerbegehren fest an unserer Seite zu stehen.“

In Münster, argumentieren sie, stufe man vergleichbare Parks und Stillgewässer als Teil der Kulturlandschaft mit Wert für Mensch und Natur ein. Sie fragen: „Soll wirklich alles nach und nach vernichtet werden um nachher festzustellen, dass es keine gute Idee war?“ Katja Kottmann und Stefanie Manzke empfinden den kleinen Park als eine Idylle, von denen es nicht mehr viele im Stadtgebiet gebe.

Die Stadtverwaltung sieht die Angelegenheit anders. Laut Bernd Döding handle es sich beim Teich nicht um ein natürliches Gewässer, sondern um ein künstliches: „Der Teich ist tatsächlich eine abwassertechnische Einrichtung, die Aufweitung eines Abwasserkanals.“ Damit gehe es bei den Plänen für den Grünzug nicht um die Vernichtung von Natur, sondern um Vorbeugung. Hier solle ein Pufferbecken entstehen, um im Falle von Starkregen Wasser zwischenspeichern zu können. „Das ist nicht überall im Stadtgebiet möglich“, so Döding. Also soll dort – wie schon an der Emanuel-von-Ketteler-Straße – ein begrüntes Staubecken entstehen. Außerdem solle nicht der ganze Teich verschwinden, sondern ein Teil. Er habe bereits mit den Anliegern gesprochen und ihnen alles erläutert. Jetzt sei die Umgestaltung schon im Wirtschaftsplan der Ahlener Umweltbetriebe verankert. „Das geben wir jetzt in die politische Beratung und sehen dann, wie dort die Entscheidung fällt.“