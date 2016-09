Mit dem Tachymeter sind auch Schrägen am Rathaus für Angelika Rackel kein Problem. Foto: Dierk Hartleb / Ulrich Gösmann

Von Dierk Hartleb

Von Ahlen hat Angelika Rackel bislang noch nicht viel gesehen. Und das, obwohl sie bereits seit gut 14 Tagen in der Wersestadt ist. Ihren drei Kollegen von der „Wuttke-Geogroup“ aus Chemnitz geht es nicht viel anders. Denn die Mitglieder des Ingenieurbüros für Vermessungen und Geodäsie sind tagsüber damit beschäftigt, das Rathaus einzumessen.

„Wir benötigen für die Rathaussanierung ein möglichst genaues 3 D-Modell“, erläutert Karl Sorges, Mitarbeiter des Zentralen Liegenschaftsmanagements der Stadt, der das Aufmessen begleitet. „Wir arbeiten im Nanobereich“, erklärt Angelika Rackel. Je präziser die Messungen, desto passgenauer könnten später die Ausschreibungen erfolgen, führt Sorges weiter aus.

Wo früher mit Zollstock und Meterband gearbeitet wurde, kommt jetzt ein „Tachymeter“ zum Einsatz. Der bietet gegenüber einem Theodoliten den zeitsparenden Vorteil, dass er nicht Horizontalrichtungen und Vertikalwinkel, sondern auch Schrägstrecken messen kann. Und davon gibt es im Rathaus reichlich, wie Angelika Rackel weiß. Übrigens auch in der Stadthalle, wo die Chemnitzerin derzeit tätig ist und erst kürzlich die Küche aufgemessen hat.

„Wir können nur das messen, was sichtbar ist“, schränkt Projektleiterin Angelika Rackel die technischen Möglichkeiten ein. Unsichtbare Schächte bleiben auch für den Laserstrahl des Tachymeters unsichtbar. Dabei benötigt die Fachfrau einen Fixpunkt als Nullpunkt, den sie vorher markiert. Die schwarzen Kreuze, die im Rathaus demnächst in allen Räumen auftauchen, sind also keine Geheimzeichen, sondern Markierungszeichen.

Das Quartett, das bei der öffentlichen Ausschreibung im Frühsommer dieses Jahres den Zuschlag erhielt, hat sich die Arbeit aufgeteilt. Jeder arbeitet in einem anderen Bereich: Fassade Stadthalle und Rathaus, danach geht es in die Innenbereiche. „Wir arbeiten uns vom Erdgeschoss langsam hoch“, beschreibt Angelika Rackel die Vorgehensweise. Für einen großen Raum mit vielen Schrägen kann auch schon mal ein ganzer Vormittag draufgehen.

Auch das Gebäude der Stadtbücherei, in die künftig die VHS einziehen soll, wird aufgemessen. Auf eine Prognose, wie lange sie und ihre Kollegen in Ahlen noch zu tun haben, lässt sich Angelika Rackel lieber nicht ein. Für sie gilt der Grundsatz: Genauigkeit geht vor Schnelligkeit“. Das sieht Karl Sorges genauso.