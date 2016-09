Einsatz an der Bachstraße: In einem Keller hatte sich ein Kleinbrand entwickelt. Foto: Christian Wolff

Drei Frauen mussten am Samstagnachmittag nach einem Brandeinsatz an der Bachstraße ins Krankenhaus transportiert werden. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte sich in einem Keller ein womöglich defekter Mehrfachstecker entzündet und dabei sowohl die Hauselektrik als auch einen Kühlschrank in Mitleidenschaft gezogen.

Von Christian Wolff

Ein gutes Dutzend Feuerwehrkräfte musste am Samstagnachmittag in den Westenstadtteil ausrücken. In einem Keller an der Bachstraße hatte sich gegen 15 Uhr ein Brand entwickelt, den die Bewohner beim Eintreffen des Löschzugs Hauptwache bereits selbst gelöscht hatten. Allerdings zog sich eine Bewohnerin dabei eine Rauchgasvergiftung zu. Sie und zwei weitere Frauen wurden ins St.-Franziskus-Hospital transportiert. Ursache für das Feuer war offenbar ein technischer Defekt in einem Mehrfachstecker. „Dieser lag auf einem Kühlschrank, der sich durch die Hitzeentwicklung ebenfalls entzündete“, sagte Einsatzleiter Thomas Wittenbrink gegenüber der „AZ“. Die Feuerwehr setzte einen Hochleistungslüfter ein, um den beißenden Gestank weitgehend einzudämmen. „Es entstand ein größerer Schaden an der Elektroinstallation des Hauses.“ Sicherheitshalber wurden auch die Stadtwerke verständigt.