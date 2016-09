Von Ralf Steinhorst

Alle zwei Jahre wird im Lambertusdorf der Erntedankgottesdienst vom Landfrauenverband und vom Landwirtschaftlichen Ortsverband ausgerichtet. In diesem Jahr beschritten die Organisatoren mit der Feier auf einem Samstagabend neue Wege. Der Gottesdienst fand auf dem Hof der Familie Christian Kulke am Westhusener Weg statt.

„Es ist ein Versuch, die Attraktivität zu steigern“, erklärte Ortslandwirt Hubert Steinhoff die neue Gottesdienstzeit am Samstagabend. Zehn Minuten vor Beginn war seine Skepsis zu spüren, da war die Resonanz nämlich noch nicht zufriedenstellend. Doch viele Dolberger kamen auf den letzten Drücker, circa 160 waren es letztlich. Was auch Hubert Steinhoffs Mine aufhellte: „Die Idee, es abends zu machen war ganz gut.“ Wie es in zwei Jahren sein wird? „Mal schauen“, war die knappe Antwort.

Hof Kulke bot sich also ein weiteres Mal als Projektstart an, denn 1987 fand dort auch der erste Erntedankgottesdienst Dolbergs auf einem Hof statt. Der Charme des Samstagabends sollte es sein, bei Gegrilltem und Kaltgetränken noch bis in den späten Abend gemütlich miteinander zu feiern. Das nutzten auch fast alle Besucher. Bisher fanden die Erntedankgottesdienste immer am Sonntagvormittag statt.

Die Pfarrer Martin Frost und Dr. Ludger Kaulig. Foto: Ralf Steinhorst Die Pfarrer Martin Frost und Dr. Ludger Kaulig. Foto: Ralf Steinhorst

Die liturgische Gestaltung des ökumenischen Gottesdienstes übernahmen die Pfarrer Dr. Ludger Kaulig von der katholischen St.-Bartholomäus-Gemeinde und Martin Frost von der evangelischen Gemeinde. „Wird es voll? – Super!“, war die Resonanz zumindest für Dr. Ludger Kaulig schnell abgehakt und er ging thematisch schnell zum Erntedank über: „Wir danken nicht nur für Obst und Gemüse, sondern auch dafür, dass wir mitgestalten dürfen.“

„Das Erntedankfest ist auch ein Zeichen gegen die Gedankenlosigkeit“, mahnte Pfarrer Martin Frost in seiner Predigt. Für viele Menschen sei der Griff in das Regal eine Selbstverständlichkeit, obwohl viele Menschen in der Welt hungern. Jeder müsse Zugang zur Natur haben. Denn nur wer die Wunder der Natur miterlebt hat, könne danken. Diese Wunder erleben Menschen zum Beispiel in ihren Gärten. Dort können sie Geduld, Dankbarkeit und Gelassenheit lernen.

Den musikalischen Teil gestalteten die Jagdhornbläser des Hegerings Ahlen unter der Leitung von Dr. Adolf Schweer sowie die Kinder beider Kindergärten Dolbergs mit Kantor Martin Göcke.