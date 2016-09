Trotz zeitweise dunkler Wolken war es an beiden Pöttkesmarkt-Tagen rappelvoll in der Ahlener Innenstadt. Die 40. Auflage des Traditionsmarktes war laut Beschicker rundum gelungen. Und auch das Jubiläumspöttken ging weg „wie warme Semmeln“.

Von Peter Schniederjürgen

Wenn der Pöttkes- und Töttkenmarkt beginnt, sind die traditionellen Handwerksstände an der Marienkirche der Inbegriff der Kontinuität. Das war auch beim 40. Mal am Wochenende nicht anders. „Wir kommen schon seit 1990“, sagt Wim Fidder aus Heerde bei Zwolle. Der Korbflechter mit seiner Frau Janni gehört in diesen beiden Tagen vor die Kirche wie die Uhr am Turm darüber. „Wir sind im Lauf der Jahre einmal mit unserem Stand um die Kirche herumgewandert“, erinnert sich der Korbmacher. „Und er ist in all den Jahren noch nicht einmal in dem Gotteshaus gewesen“, wi rft der Klompenmaker (Holzschuhschnitzer), Freund und Kollege des Korbflechters, Lute van de Bult ein. Er hat den Stand direkt daneben und ist ebenso ein Markturgestein wie sein Landsmann.

Gibt es also ein niederländisches Viertel auf dem münsterländischen Krammarkt? Denn ganz nah hat sich wiederum ein Niederländer eingerichtet: Sein Gewerbe ist der blaue Rauch. Mark van Soest ist Zigarrenmacher. Hier ist sie zu bestaunen, die Unzahl der Zigarrenformen und -größen. Da gibt’s die kleinen, fast zigarettenartigen Zigarillos. Diese Winzlinge haben eine Länge von 80 bis 130 Millimeter und knapp einen Zentimeter Durchmesser. Für den langen Tabakgenuss gibt’s das andere Extrem – die Long Pantela mit fast 20 Zentimetern Länge. Und damit ist noch nicht Schluss. Zu der Unzahl von Formaten gibt’s noch etliche Zwischengrößen. „So findet jeder die Zigarre, die für ihn die beste ist“, weiß Mark van Soest. Bei ihm hat Rauchen aber nun gar nicht mit der hektischen Qualmerei von Zigaretten zu tun. „Du setzt dich hin, mit einem Glas Cognac oder Whisky und einem Freund, ihr raucht in Ruhe und redet über Gott und die Welt“, erklärt der Niederländer. Rauchen ist für ihn eine gesteigerte Genussform. Bei ihm erfährt der Einsteiger, wie die großartige, mit viel Aufwand handgefertigte Tabakrolle überhaupt zu genießen ist. Vom Anschnitt bis zur Anzahl der Züge pro Minute oder der Technik, um die Zigarren zu rollen – Mark kennt sich aus.

Doch es gibt noch mehr zwischen Ost- und Weststraße, Nordstraße und dem Marktplatz: Da ist der Kinderflohmarkt, da sind alte Traktoren, die Landfrauen und die Reepschläger. Schuhputzer sorgen für den Zustand der Fußbekleidung.

Das Blasorchester Dolberg wurde schließlich vom „Bentley“ der mobilen Bands, der Gruppe „Kabellos“, abgelöst. „Wir spielen, wie der Name sagt, ganz ohne Strom und sind daher immer unterwegs“, sagt Bandleader Oliver Frerichmann.

Fotostrecke Foto: Christian Wolff und Peter Schniederjürgen

Zuvor hatten Landrat Dr. Olaf Gericke, Bürgermeister Dr. Alexander Berger und WFG-Chef Jörg Hakenesch diesen 40. Markt eröffnet. Wie immer punktete der Landrat mit seinem Gedicht. Der Bürgermeister verband den Gedanken an den Markt mit seiner Einschulung und der WFG-Chef unterstrich die Bedeutung dieses Marktes für Ahlen und seine vielen Gäste. Das ließen sich der Klompenmaker van de Bult und sein Korbmacherkollege Fidder ein Präsent an den Bürgermeister kosten. Mit einem herzlichen „Bedankt“ für die vielen schönen Märkte an der Werse freuten sich diese Dauerbeschicker auf viele weitere Jahre.

So ging die Eröffnung im fliegenden Wechsel weiter. Turbulent wurde es mit Philipp Dammer. Der Comedy-Jongleur verband seine Artistik mit wirklich witzigen Sprüchen und Geschichten, die den Kontext zu seiner Jonglage lieferten. Da konnte auch der immer mal wieder einsetzende leichte Regen nicht die Stimmung verderben.