Schwer verletzt wurde am Sonntagabend ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einer Kollision in der Innenstadt.

Gegen 20.40 Uhr, so die Polizei, parkte eine 48-jährige Ahlenerin zunächst ihren Pkw in der Rosengasse in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. Sie fuhr dann rückwärts aus der Einbahnstraße und bog in die Linnenstraße ein, um in Fahrtrichtung Sternstraße zu fahren.

Ein 17-jähriger Ennigerloher befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Linnenstraße ortsauswärts in Richtung Sternstraße. Die Pkw-Fahrerin übersah dabei den bevorrechtigten Kradfahrer. Es kam zur Kollision.

Der 17-jährige stürzte und musste schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden.