Eine rauschende Ballnacht feierte der Allgemeine Bürgerschützenverein Ahlen (ABSV) am Samstag. Erstmals wurde in dieser Form der neue Hofstaat der Öffentlichkeit vorgestellt. Daneben gab es noch besondere Ehrungen.

Von Ralf Steinhorst

Einen neuen Weg hat der Allgemeine Bürgerschützenverein Ahlen (ABSV) eingeschlagen: Am Samstagabend wurde der neue Hofstaat erstmals losgelöst vom Schützenfest vorgestellt. Königspaar Dominik und Yasmin Isermann nahmen das Herbstfest im „Hof Münsterland“ zum Anlass, ihr Gefolge zu präsentieren.

Am 5. Mai dieses Jahres hatte Dominik Isermann auf dem Festplatz vor dem Anglerheim „Haus Petri“ am Stadtwald Langst um 18.35 Uhr mit dem 368. Schuss das letzte Stück des Adlers von der Stange geholt. Zu seiner Königin berief er damals seine Ehefrau Yasmin. Sie folgten damit dem Kaiserpaar Tobias Hammerl und Sylvia Hund nach einjähriger Festpause, die der ABSV nach dem großes Fest seines 100-jährigen Betsehens eingelegt hatte. Auf dem Herbstfest stellte das Königspaar nun seinen Hofstaat vor, dem Dirk und Iris Abendroth, Martin und Daniela Hennerkes, Michael und Tanja Kühlmann, Andre und Katrin Rings, Martin und Natalie Ruppelt, Danny Isermann und Sabrina Stahl, Kai und Iris Vogt sowie Raphael und Petra Willmes angehören. Festlich zogen sie unter den Klängen der „Happy Trumpets“ in den Festraum ein.

Die Schützen ehrten auch ihre Vereinsmeister der Schießgruppe. Mit 489 Ringen von 500 möglichen Ringen war Horst Gasche erfolgreichster Schütze und erhielt einen Wanderpokal. Auf den weiteren Plätzen folgten Dieter Bäumker mit 483 Ringen und Klaus Brüning mit 476 Ringen.

Zum Ehrenvorsitzenden des Vereins wurde Roland Büning ernannt. Die Aktiven würdigten die Verdienste des langjährigen Schützen-Chefs. Der amtierende Vorsitzende Ralf Tamoschath wurde zugleich für seine 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Sehr schade fand er es, dass allein der „Hohe Norden“ der Einladung zu diesem Fest gefolgt war, obwohl der ABSV sämtliche Schützenvereine angeschrieben hatte. Nach dem offiziellen Programm folgte eine rauschende Ballnacht mit Tanz und Musik.