Am Freitag gegen 18.45 Uhr ließ ein Unbekannter im Bereich Langst die Hose herunter. Eine 23-jährige Ahlenerin befand sich laut Polizei dort und joggte. Währenddessen kam ihr der Unbekannte zwei Mal an der gleichen Stelle auf einem Fahrrad entgegen. Später joggte der Mann hinter der Frau her, die daraufhin stehenblieb. Als sie sich umblickte, entdeckte die 23-Jährige den Unbekannten mit heruntergelassener Hose.

Nach Angaben der Geschädigten ist der Mann zwischen 20 und 30 Jahre alt sowie circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß. Er hat eine breite Statur und helle, blonde, kurze Haare. Er trug ein helles T-Shirt mit Aufdruck und eine dunkle kurze Hose. Wer hat den Mann gesehen und kann Angaben zur Person machen? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail unter Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.