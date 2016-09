Malerei und Bildhauerkunst begeisterten am Sonntag die Besucher der offenen Ateliers in Ahlen. Sie bekamen einen Einblick in die manchmal doch recht schweißtreibende Arbeit.

Von Peter Schniederjürgen

Wie wird aus einem Sandsteinblock ein Kopf? Ganz einfach: Man meißelt alles weg, was nicht nach Kopf aussieht. Ganz so simpel ist es aber doch nicht. Das konnten am Sonntag die Besucher der offenen Ateliers erfahren. Denn da öffneten heimische Künstler ihre Arbeitsräume für Interessierte.

So zum Beispiel das Atelier im Untergeschoss der Fritz-Winter-Gesamtschule. Hier hat die Bildhauerwerkstatt ihren Wirkungsort. „Wir arbeiten mit Baumberger Sandstein, das ist eine recht staubige und laute Angelegenheit“, zeigte Alois Brinkötter, Sprecher der Gruppe und als Schulleiter auch Hausherr. Bereits im Flur haben die Bildhauer Werke aus diesem Sandstein mit seinen zahllosen Farbschattierungen aufgebaut. „Spannend sind hier die verschiedenen Oberflächen“, erklärte Klaus Eckhoff, künstlerischer Leiter der Werkstatt. Mit Geduld und geeignetem Werkzeug geht es an den Stein. Den suchen sich die Mitglieder der Werkstatt meist im Steinbruch direkt aus. „Denn der Stein gibt oft vor, was einmal aus ihm wird“, hat Freizeitbildhauer Brinkkötter erfahren.

Irma Jasperneite ließ sich über die Schulter blicken: „Das wird ein stilisierter Kopf, allerdings wird das noch ein paar Monate dauern.“ Denn sie arbeite ausschließlich im Schulkeller, wo sich die Mitglieder alle 14 Tage an den Wochenenden treffen. Die Bildhauerin setzte den spitzen Meißel an und ließ mit vorsichtigen, aber nachdrücklichen Schlägen kleine Stücke Sandstein abplatzen. Immer mit Rat zur Seite stand Klaus Eckhoff. „Wer bei uns mitmachen will, ist herzlich willkommen“, sagt er. Nächstes Treffen ist am ersten Samstag in den Herbstferien.

Fotostrecke Foto: Peter Schniederjürgen

Mit Bildhauerei befasst sich auch Annette Lingemann-Schubert. Allerdings sind bei ihr Beton, Stahl und auch Ton die Materialien der Wahl. Gemeinsam mit Ehemann Franz Schubert lässt sie zum Teil recht große Betonskulpturen entstehen. Zum Beispiel die Frau auf der Bank vor dem Kunstbauernhof, dem Domizil der Familie. „Zunächst schweißt Franz das Grundgerüst aus Stahl, das wird dann mit Papier ausgestopft und einigen Schichten Beton überzogen“, schilderte die Künstlerin. Sie arbeiteten viel zusammen, die studierte Bildhauerin, die als Krankenschwester anfing, und ihr Mann, der Metallbaumeister. So zieren auch viele Kunstwerke den weitläufigen Garten. „Der Pilz dort ist ein Beispiel für den Materialmix. Pilz ist aus Beton und Stahl, die Zwerge aus Ton“, zeigte Franz Schubert.

Ebenfalls mit Stahl und Schweißen setzt sich Heike Krämer auseinander. Irgendwann entdeckte sie die Möglichkeiten der Collage. Die begeisterten die Künstlerin immer wieder, aber auch ihre Acrylbilder sind ihr sehr ans Herz gewachsen. „Ich trenne mich nur schwer von den Bildern“, erklärte die Dolbergerin. Schließlich enthielten sie oft sehr persönliche Erinnerungen. Auf einem Bild stehen sich ein Bassist und ein Saxofonist gegenüber. „Die gibt es wirklich, nur habe ich einen in Frankreich, den anderen in Italien getroffen“, berichtete die Malerin. Den Tag der offenen Ateliers nutzte sie für ihre erste öffentliche Ausstellung. Bislang habe sie viele ihrer Bilder nur im eigenen Haus aufgehängt. „Dafür ist das Haus mit unzähligen Galerieschienen versehen, so kann ich die Bilder nach Lust und Laune wechseln“, schmunzelte Heike Krämer. Dabei nehme sie keine Rücksicht auf die Abfolge der Werke oder ob sie gerade zur Tapete passten. „Die Bilder erzählen mir etwas, ich sehe sie immer wieder gern an.“ Es habe lange gedauert, aber jetzt habe sie sich entschlossen, auch Bilder zu verkaufen.

Am kommenden Sonntag, 25. September, sind die Ateliers ebenfalls geöffnet.