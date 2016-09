Von Dierk Hartleb

Dass er bereits seit 1. September eine Wohnung in der Gemmericher Straße angemietet hat, interessiert das Job-Center nicht.

Dort beruft man sich auf das seit 6. August geltende Integrationsgesetz, das auch eine Residenzpflicht für Flüchtlinge vorsieht. Denn Azzam Aldroubi wohnte bislang in Haßloch in Rheinland-Pfalz. Dort lernte er Mariam Alholwani kennen, die inzwischen mit ihren drei Kindern Tarek, Kollod und Omar nach Ahlen umgezogen ist.

Angelika Knöpker, Vorsitzende des Fördervereins für Flüchtlinge Ahlen, die eine Patenschaft für die Familie übernommen hat, weiß: „Die Familie fühlt sich in Ahlen gut aufgenommen.“ Umso mehr leide sie mit ihrem Gast, der bei ihnen vorübergehend untergekommen ist, bevor er seine eigene Wohnung im Ahlener Süden beziehen kann.

Ob es dazu kommt, steht derzeit in den Sternen, nachdem das Job-Center ihn in der vergangenen Woche darüber informierte, dass er nicht nach Ahlen umziehen dürfe. Davon war bei den vorherigen Besuchen beim „Integration Point“ der Behörde nie die Rede. Im Gegenteil, so Knöpker, man habe dort die Bemühungen des jungen Syrers unterstützt. Und zudem hatte Azzam Aldroubi sich vorschriftsgemäß in Ahlen angemeldet und war, um sich in Haßloch abzumelden, eigens zurückgefahren.

" „Das ist eine echte Tragödie für Azzam.“ Angelika Knöpker "

„Das ist eine echte Tragödie für Azzam“, empört sich Knöpker über das Vorgehen der Behörden. Der junge Mann, der bislang nur Arabisch spricht, war im September aus Hama in Syrien, wo er als Koch und Bäcker gearbeitet hatte, geflohen und hatte Eltern und Schwester zurückgelassen.

Die Vorsitzende des Fördervereins hat sich in ihrer Not an den Landrat und die Abgeordneten im Land- und Bundestag gewandt. Beim Ausländeramt des Kreis hat man dem 27-Jährigen geraten, einen Härtefallantrag zu stellen. Die SPD-Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass empfiehlt, notfalls den Petitionsausschuss des Landtags anzurufen. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker will sich des Falls annehmen.