Von Jörg Pastoor

Immer wieder waren sie Thema in der politischen Arbeit: Bäume. Am Dienstag sind sie das erneut, und zwar diesmal sehr grundsätzlich. Im Betriebsausschuss stellt die Stadtverwaltung die sogenannte „Handlungsanweisung Bäume“ vor. Sie soll den Umgang mit den Pflanzen im Stadtbesitz regeln, festlegen, ob und wenn unter welchen Bedingungen sie gefällt werden. Fachbereichsleiter Bernd Döding von den Ahlener Umweltbetrieben setzt damit den Wunsch um, ein Regelwerk vorzustellen. Mehrfach hatten Bürger die Fällung störender Bäume verlangt.

Rund 8500 Bäume weist das entsprechende Kataster im Gebiet der Stadt nach. Auf 21 Seiten beschreibt die neue Leitlinie Arten, ökologische Funktion, rechtliche Sachverhalte wie die Verkehrssicherheitspflicht und die Kosten für die Pflege, die die Stadt jährlich aufwendet. Sie liegen rechnerisch übrigens bei etwa 30 Euro pro Baum. Bei der Betrachtung kommt es wesentlich auf den Standort an, an dem der Baum lebt: Straßenbäume haben in der Regel weniger Platz, ihre Wurzeln finden weniger Nahrung, unter anderem durch versiegelte Baumschreiben und die Beseitigung von Laub, hinzu kommen Erdleitungen.

Sobald Bäume ein gewisses Alter erreicht haben, können sie zum Risiko werden. Dann werden sie krank und/oder morsch und sind ein Fall für die Säge. Besonders spektakulär wird das in Fällen wie der Kastanienallee am Bürgermeister-Corneli-Ring 2013. Damals hatten geschädigte Wurzeln und Schädlinge dem Bestand stark zugesetzt. Nach dem Abbruch mehrerer dicker Äste hatten Untersuchungen zur Empfehlung „Kahlschlag“ geführt.

Alle Bäume sind und werden auf ihre Gesundheit geprüft, sind in vier Schadstufen unterschieden. Speziell geschultes Personal schaut bei jungen Pflanzen alle drei Jahre nach, „Problembäume“ wie etwa Kastanien bekommen bis zu viermal jährlich Besuch. Die aktuelle Statistik teilt den Bestand in Jungbäume (bis zu 15 Jahre, Anteil sechs Prozent), Bäume in der Reifephase (15. bis 50. Jahr, 76 Prozent) und die 18 Prozent Kandidaten in der Alterungsphase ein.

Für die nächsten Jahre setzt die Handlungsanweisung Pappelbestände auf die Schlagliste – etwa entlang der Werse zwischen August-Kirchner- und Bergamtsstraße oder am Richterbach zwischen Oestricher Weg und Hammer Straße. Von Pilzbefall betroffene Kastanien stehen unter besonderer Beobachtung, etwa an Guissener Straße, Stapelstraße und Vorhelmer Weg.