Dreimal werden Harald Funke, Jochen Rüther und Thomas Philipzen (v.l.) ihren satirischen Jahresrückblick 2016 in der Stadthalle Ahlen präsentieren. Foto: Storno

Noch elf Karten für den 9. Dezember, noch drei für den 31. Januar – das war der Stand Montagmittag, kurz bevor Anja Fredrich in die Pause ging. Damit waren zwei der drei Ahlener „Storno“-Vorstellungen in der kommenden Spielzeit so gut wie ausverkauft.

Von Peter Harke

Erstaunlich: Für den 8. Dezember gab es zu diesem Zeitpunkt noch hundert Karten. „Dabei hatte ich gedacht, das ist der erste Termin, der ausgebucht ist“, sagt die Leiterin des Vorverkaufs bei der Stadthalle, „aber es ist genau anders herum gekommen.“ Woran das liegt, kann sie sich nicht erklären.

Schon am Samstag hatte der Ticketschalter am Rathausvorplatz exklusiv für die „Storno“- Fans von 9 bis 13 Uhr geöffnet. „Die ersten“, erfuhr Anja Fredrich von den Kunden, „hatten seit sieben Uhr vor der Tür gestanden.“ Bis um elf Uhr sei die Schlange dann „abgearbeitet“ gewesen und erst mal Ruhe eingekehrt. Die Ruhe vor dem nächsten Ansturm am Montag.

Der satirische Jahresrückblick mit dem „Dreigestirn“ Harald Funke, Jochen Rüther und Thomas Philipzen ist ein Selbstläufer – Pflichtprogramm für viele Kabarettfans im Münsterland. Auch für alle anderen Veranstaltungen in der Stadthalle startete am Montag der Vorverkauf. Am stärksten nachgefragt bisher: die „Bullemänner“ und das Neujahrskonzert.