Ahlen -

Reinigungsaktion im Park im Süden: In den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Gespräche mit den Anwohnern über den Sauberkeitszustand des Parks am Richterbach geführt, denn er ist in einem schlechten Zustand und soll nach Möglichkeit aufgewertet werden. In diesem Zusammenhang rief das Stadtteilbüro Süd die Nachbarschaft und die Kinder des Offenen Ganztags der Mammutschule zur Reinigungsaktion auf. „Uns ist das Thema Sauberkeit im Stadtteil wichtig“, sagte Anna Wroblewski, Quartiersmanagerin im Südenstadtteil. 18 Kinder und sechs Erwachsene waren am Mittwoch bei strahlendem Sonnenschein angetreten, um den Park von Müll und Dreck zu befreien. Leider war die Beteiligung aus der Nachbarschaft sehr gering. „Dies liegt vielleicht an den hohen Temperaturen, aber die Nachbarn müssen sich schon für den Park einsetzen“, stellte Hermann Huerkamp fest.