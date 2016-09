Kinderhandel und Ausbeutung auf den Philippinen thematisierten die jungen Akteure in ihrem Stück „Once We Had A Dream“. Foto: Preda

Tiefen Eindruck hinterließ das Muscial-Drama „Once We Had A Dream“ bei den Zuschauern. Es ging um Kinderhandel und Ausbeutung auf den Philippinen.

Mit dem Musical-Drama „Once We Had A Dream“ tourt das philippinische Akbay-Preda-Ensemble zurzeit durch Deutschland. Am vergangenen Mittwoch startete in der Städtischen Realschule die Tournee und wie schon in den Jahren zuvor hinterließ die Aufführung Gefühle der Betroffenheit und der Erschütterung beim Publikum.

Zuvor hatte Simon Mertens als Vertreter des Vereins Preda, über das Anliegen von Preda und der Theatergruppe informiert. Er verwies auf sämtliche Unterstützer und Förderer der Veranstaltung und bedankte sich bei der Innosozial, bei der GEW, beim Internationalen Frauenfrühstück und beim Welt-Laden. Fabian Blech begrüßte als Schulleiter die etwa 105 Zuschauer in der Aula der Realschule.

Die Intensität und die emotionale Ausdruckskraft der jungen Akteure, die in deutscher Sprache spielten und in ihrer Muttersprache ihre Liedtexte sangen, ging bei allen Zuschauern tief unter die Haut. Das Bühnenbild lebte von eingespielten Fotos, die Orte und Szenen aus dem Leben auf den Philippinen zeigten. Das Stück selbst, das auf einer wahren Geschichte beruht, zeigt auf besonders schmerzliche Weise die Realität von Ausbeutung, Kindesmissbrauch und Kinderhandel. Dank der Lebensfreude und der Überzeugungskraft stand am Ende jedoch die Hoffnung auf eine menschenwürdigere Zukunft.