Der dritte Exhibitionist innerhalb einer Woche: Am Dienstag gegen 8 Uhr belästigte ein Triebtäter in Höhe des Konrad-Adenauer-Rings eine weitere Passantin.

Von Ulrich Gösmann

Die 52-jährige Ahlenerin ging gegen 8 Uhr mit ihrem Hund spazieren, als sie auf dem Fahrradweg in Höhe der Trauerhalle einen Mann bemerkte. Der zeigte sich ihr, so die Polizei, in schamverletzender Weise. Kurz darauf entfernte sich der Unbekannte in Richtung Warendorfer Straße.

Der Täter soll etwa 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von schmaler Statur gewesen sein. Er hatte blonde kurze Haare, trug eine schwarze Hose, graue Schuhe und einen schwarzen Kapuzenpullover mit einem auffälligem weißen Querbalken.

Weitere Vorfälle Erneut Exhibitionist in Ahlen gesucht: Polizei sucht Unten-ohne-Jogger Mit dem Rad aufgelauert: Schamverletzer belästigt 77-Jährige in Ahlen

Zusammenhänge zu den vorausgegangenen Meldungen will Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk nicht ausschließen, auch wenn die Täterbeschreibungen auf den ersten Blick nicht überstimmten. Der erste Täter sei dunkelhaarig gewesen, die beiden anderen blond. Auffällig sei die räumliche Nähe zur letzten Tat. Noch lägen keine Zeugenhinwiese vor. Die auffällige Kleidung könnte aber im aktuellen Fall zu Rückmeldungen führen.

Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

.