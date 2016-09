Von Sabine Tegeler

Die Hähne sind los in der Evangelischen Kirchengemeinde. Bunte Hähne mit Hintersinn. Denn sie stehen für das Großprojekt „Der Grüne Hahn“ der Evangelischen Kirche von Westfalen, dem sich jetzt auch die Ahlener Gemeinde angeschlossen hat. Es geht um die Einführung eines Umweltmanagements.

Nicht, dass die Kirchengemeinde bis jetzt nicht auf Umwelt und Nachhaltigkeit in ihrem Wirtschaften geachtet hätte, so die Umweltbeauftragte Pfarrerin Martina Grebe: „Aber wir wollen es jetzt systematisch angehen. Und flächendeckend.“

Dabei seien auch die Ideen und Meinung en der Gemeindeglieder gefragt und so lädt die Evangelische Kirchengemeinde für kommenden Samstag, 24. September, um 15 Uhr ins Pauluszentrum ein. Unter dem Motto „Nachhaltigkeit hat Zukunft“ können die Teilnehmer dort mehr erfahren über das kirchliche Umweltmanagement, gleichzeitig aber auch ihre Anregungen beisteuern.

„Das wird keine trockene und theoretische Vortragsveranstaltung“, verspricht Pfarrer Markus Möhl, „es gibt musikalische Beiträge und kleine Talkrunden.“ Außerdem können sich die Teilnehmer in einem Quiz beweisen und etwas gewinnen. Die Naturschutzjugend, der Weltladen und der Verein für erneuerbare Energien („Verena“) sind ebenfalls mit von der Partie. Kinder sind auch willkommen, für eine Betreuung ist gesorgt.

„Klimaschutz ist ein weiter Begriff“, erklärt Martina Grebe zu den Inhalten des „Grünen Hahns“: „Es geht hier konkret um vier Arbeitsbereiche: Gebäude- und Energiemanagement, Verkehr, Beschaffung und Flächenbewirtschaftung.“ Während letzteres für die Gemeinde in Ahlen keine wirklich große Rolle spiele („So viele Flächen haben wir nicht“), liege ihr aber das Thema Beschaffung am Herzen: „Was kaufen wir ein? Fair gehandelte und regionale Produkte? Weniger Fleisch? Und wie vermeiden wir Müll?“ Mit solchen und weiteren Gedankenanstößen wolle die Gemeinde vorangehen. „Und wir wollen glaubwürdig sein“, sagt die Pfarrerin: „Wir wollen nicht nur von ,Schöpfung bewahren‘ reden, sondern das auch umsetzen.“ „Der Grüne Hahn“ kräht nicht nur im Pauluszentrum, auch in den anderen evangelischen Gottesdienstorten sind die Gemeindeglieder gefragt. An einer – natürlich grün bedachten – Litfaßsäule können alle in den kommenden Monaten ihre Ideen plakativ anbringen.