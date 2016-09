Die Macke an der Holzbank und ein Farbabrieb zeugen von dem Vorfall, der Elke Walter, Schulleiterin an der Mammutschule, und Sozialarbeiterin Jenny Rachuba noch lange in Erinnerung bleiben wird. Foto: Leon Walter

Versehentlich geriet Jenny Rachuba im Dunkeln mit ihrem Pkw gegen ein Hindernis. Was sie nicht erwartet hatte: Ein junger Mann, nach eigenen Angaben Kfz-Mechaniker, half ihr. In all der Aufregung hat sie nicht einmal seinen Namen erfragt.

Eigentlich war es ein erfreulicher Tag für Jenny Rachuba. Die Sozialarbeiterin der Mammutschule stieg nach einem harmonischen Elternabend am vorigen Mittwoch zufrieden in ihr Auto. Sie hatte es zuvor – wie ihre Kollegen auch – nahe runder Holzbänke auf dem leeren Schulhof vor dem Haupteingang geparkt. Allerdings stand das Fahrzeug so nah an einer Bank, dass diese vom Sitz aus nicht mehr im Blickfeld der Fahrerin war. Das sich anbahnende Missgeschick war schnell passiert: Jenny Rachuba fuhr los und wurde umgehend von einem Knall wieder gestoppt.

„Ich habe gedacht, der Airbag löst aus“, kommentiert Schulleiterin Elke Walter jene Szene, die sie hautnah miterlebte. Das laute Geräusch war jedoch kein Airbag, sondern die Kunststoffverkleidung des nun von der Holzbank verbeulten Autos. „Die linke Seite war komplett eingedrückt“, fasst Jenny Rachuba zusammen. Elke Walter wollte sich schon aufmachen, ihren eigenen Wagen als Scheinwerfer zu positionieren, um die Folgen des kleinen Unfalls begutachten zu können. Doch da erschien ein junger Mann, welcher sich am Schulhof mit einigen Leuten unter einem Pavillon befand. Er kam den Frauen zuvor und fuhr mit seinem Roller spontan zur Unfallstelle.

Jenny Rachuba, zu diesem Zeitpunkt noch etwas unter Schock, wusste kaum, wie ihr geschah. Elke Walter wurde von dem Unbekannten dazu aufgefordert, den Roller, der das beschädigte Auto nun ausleuchtete, zu halten. Besagter Mann begab sich spontan unter den Wagen. Nebenbei stellte er sich mit den Worten „Ich bin Kfz-Mechaniker“ vor und begann, den eingedrückten Teil an der Seite wieder auszubeulen. „Das sah ganz schön anstrengend aus“, staunt Jenny Rachuba über den Tatendrang des spontanen Helfers. Außerdem überprüfte er die Beleuchtung sowie Fahrtüchtigkeit des Pkw und positionierte ihn abschließend auch noch abfahrbereit. Die Sozialarbeiterin musste sich um nichts mehr kümmern und konnte die „direkte Hilfsbereitschaft“ des Fremden gar nicht richtig begreifen. „Der Mechaniker kam uns – ohne zu zögern – in seiner Freizeit zur Hilfe und machte dann gefühlt eine halbe Reparatur“, erzählt sie und fügt hinzu: „Das ist ja alles andere als selbstverständlich.“

Auch Schulleiterin Elke Walter wird nicht müde, das selbstlose Verhalten des Helfers zu betonen: „Uns ist es ein Bedürfnis, diese besondere Tat hervorzuheben. Man vergisst oft, dass solche Dinge in der heutigen Zeit noch passieren.“ An der Mammutschule möchte man sich daher auch beim unbekannten Helfer erkenntlich zeigen. Das Problem: Niemand hat in der aufgebrachten Stimmung des Abends daran gedacht, den jungen Kfz-Mechaniker nach seinem Namen zu fragen. Bleibt die Hoffnung, dass er oder einer seiner Begleiter diesen „AZ“-Bericht liest und die Gelegenheit nutzt, sich noch einmal bei der Mammutschule zu melden.

„Ein Abdeckstift sollte die restlichen Macken beheben“, stellt Sozialarbeiterin Jenny Rachuba inzwischen erleichtert fest. Der bleibende Schaden am Wagen der Sozialarbeiterin hält sich, der spontanen Hilfeleistung des jungen Mannes zum Dank, wohl in Grenzen.