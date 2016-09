Von Peter Harke

Sie machen nun also doch weiter. Peter Schmidt und Bernd Münstermann werden auch in den nächsten drei Jahren an der Spitze von „Pro Ahlen“ stehen. Der 1. Vorsitzende und sein Vize wurden auf der Jahreshauptversammlung am Montagabend in der „Feuerarena“ von rund 40 anwesenden Mitgliedern einstimmig wiedergewählt, gehen somit in ihre dritte Amtszeit.

Die Bereitschaft, erneut zu kandidieren, entgegen der Rückzugsankündigung vor einem Jahr, hatte das Führungsduo von der Unterstützung für sein Konzept zur Neuausrichtung des Vereins abhängig gemacht. Dieses beinhaltet, das „Pro Ahlen“ sich beim operativen Veranstaltungsgeschäft künftig auf „Pöttkes- und Töttkenmarkt“, „Ahlener Advent“ und „Neue Ahlener Woche“ als Highlights konzentrieren will. Weitere Events zur Belebung der Innenstadt soll die Kaufmannschaft in Eigenregie organisieren, das könne „Pro Ahlen“ nicht mehr leisten, so Schmidt. Der Verein wolle auch nicht länger nur als „Sprecher der Kaufleute“ wahrgenommen werden, sondern als Interessenvertreter aller Branchen der örtlichen Wirtschaft.

Den Einzelhändlern sagte der Vorsitzende weiterhin – auch finanzielle – Unterstützung zu, Aktivitäten wie die der jüngst ins Leben gerufenen „Werbenden Gemeinschaft Ahlen“ würden begrüßt. Schmidt: „Hauptsache, es passiert was.“ (Mehr in der Mittwochausgabe der „Ahlener Zeitung“.)