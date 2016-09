2004 war Schluss mit der Produktion von Haushaltstechnik der Marke Blomberg in Ahlen: Kurz nach der Insolvenz des Traditionsbetriebs hatte der Arcelik-Konzern alles gekauft, die Herstellung in die Türkei verlagert. Seither war das 120 000 Quadratmeter große Gelände leer. Die Firma Haver, die Sportplatz- und Wegebeläge herstellt, hat es nun gekauft.

Von Jörg Pastoor

Die größte Gewerbebrache der Stadt war die längste Zeit eine: Willi Haver hat die seit 2004 leeren Hallen des früheren Haushaltstechnik-Herstellers Blomberg an der Voltastraße gekauft. Er werde seinen Verarbeitungsbetrieb auf dem Gelände der ersten Bergehalde der Schachtanlage „Westfalen“, der Westhalde, dorthin verlagern, verriet Haver im „AZ“-Gespräch. Außerdem plane er die Ausweitung der Produktion am neuen Standort. „Wir haben da schon einige Gedanken, denken, dass dieses Gelände auch Potenzial für andere Dinge hat“, so Haver am Dienstag. Konkret bezog er sich dabei auf „Logistik und Verarbeitung“.

Doch Planungen seien das eine – dafür müssten nun mit den Fachbehörden die entsprechenden Gespräche geführt und Genehmigungen eingeholt werden. Auf jeden Fall gehe er von einem Besitzwechsel zum Monatsende aus.

Die Verhandlungen von Haver mit dem türkischen Arcelik-Konzern, der Blomberg nach der Insolvenz 2002 gekauft und die Produktion in die Türkei verlagert hatte, liefen schon einige Zeit. Zuletzt waren noch restliche Modalitäten zu klären, damit der Verkauf endgültig über die Bühne gehen konnte. Das wollte Haver zunächst sicherstellen, bevor er sich an die Öffentlichkeit wendet.

Die Westhalde: Aus den Resten der „Westfalen“-Waschberge stellt die Firma Haver Sportplatz- und Wegebeläge her und transportiert sie mit der eigenen Spedition. Foto: Christian Wolff Die Westhalde: Aus den Resten der „Westfalen“-Waschberge stellt die Firma Haver Sportplatz- und Wegebeläge her und transportiert sie mit der eigenen Spedition. Foto: Christian Wolff

Blomberg hatte Ende der Fünfziger Jahre die 1949 aufgenommene Waschmaschinenproduktion ausgebaut und zu Spitzenzeiten beinahe 1200 Mitarbeiter beschäftigt. Die Maschinen von der Voltastraße hatten international einen hervorragenden Ruf und galten als Qualitätsware „made in Ahlen“. Doch im April 2004 war Schluss mit der Fertigung, mussten die letzten 150 Beschäftigten gehen.

Seit dem Kauf durch Arcelik und der Verwertung des Maschinenparks standen die sechs Produktions- und Lagerhallen im Industriegebiet Ost leer. Ihre Gesamtfläche von 120 000 Quadratmetern macht die Brache zur größten der Stadt. Immer wieder war seither die Rede von Kaufinteressenten und Ansiedlungsvorhaben, doch geworden ist daraus nie etwas.

Die Firma Wilhelm Haver & Sohn betreibt seit Anfang der 1950er Jahre eine Spedition. Aus den Kleinanfängen als Alleinunternehmer, der im Auftrag der Zeche Kohlen mit seinem Pfer degespann auslieferte, wuchs die Firma nach und nach. Dazu zählte bald auch die Verwertung der Berge auf der Halde, der aufgeschichteten Reste aus der Kohlegewinnung, als Böden, als Sportgelände-Belag oder für den Wegebau, mit Fahrzeugen der eigenen Spedition. Der Vertrag zum Abbau der Halde läuft allerdings Ende 2019 aus – Willi Haver junior hatte also seinen Grund für die Suche nach einer Alternative. Er will nun auf dem Blomberg-Gelände „einige Standorte dort zusammenfassen“.