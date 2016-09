Hohe Wellen hatte sie schon vor ihrer Einführung geschlagen. Inzwischen scheint sich die neue Parkregelung in Vorhelm-Bahnhof jedoch zu bewähren. Das jedenfalls meint der städtische Verkehrsexperte Heino Hilbert in einer ersten Bilanz.

Die neuen Parkregelungen in Vorhelm-Bahnhof – anfangs heftig umstritten – haben sich offenbar bewährt. Zu diesem Schluss gelangt jedenfalls der Verkehrssachbearbeiter der Stadt Ahlen, Heino Hilbert. Seit Anfang April befinden sich auf einigen Straßen Markierungen auf der Fahrbahn, die zum Parken auf der Straße veranlassen sollen. Anfangs waren diese als silberfarbene Probemarkierungen aufgebracht, nach kleinen Änderungen dann aber im Sommer endgültig auf den Asphalt gemalt worden.

Ausgelöst wurde die Maßnahme durch Forderungen der Anwohner nach besserem Schutz vor zu schnell fahrenden Autos. „Es gab während der Probephase tatsächlich wertvolle Hinweise der Anwohner, die wir auch berücksichtigen konnten“, spricht Hilbert von einem guten Austausch mit den Anliegern. Zwar räumt auch er ein, dass anfänglich die städtischen Pläne zur Verkehrsberuhigung nicht ungeteilt auf Zustimmung stießen. Aber: „Die Parkversätze werden jetzt durchweg gut angenommen und auch akzeptiert.“

Beobachtungen des Ordnungsamtes und seine eigene Wahrnehmung stützten diesen Eindruck. Entgegen einiger Befürchtungen gelangten auch Omnibusse ungehindert durch die Straßen, was zuvor schon Fahrversuche und die bis jetzt gemachten praktischen Erfahrungen der Verkehrsbetriebe bestätigten.

Die zu Beginn der neuen Regelung zögerliche Haltung der Anwohner kann Heino Hilbert indes nachvollziehen. „Wenn sich Verhaltensweisen ändern sollen, an die man sich lange gewöhnt hat, dann fällt das immer schwer“, weiß er. So zeigten es ähnlich gelagerte Sachverhalte auch woanders. Ein Großteil der früheren Aufregung habe sich „verflüchtigt“, beurteilt Hilbert die aktuelle Situation. In Gesprächen mit Anwohnern ist er zu der Überzeugung gelangt, „dass die meisten den Nutzen der jetzigen Regelung erkennen und schätzen.“ Nach Abschluss der Einführungs- und Gewöhnungsphase würden nun auch die Haarbachstraße und ihre umliegenden Straßen vom Außendienst der Stadt Ahlen stichprobenhaft in die Überwachung einbezogen.