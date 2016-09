In diesem Bereich plant die Stadt den Einbau der Musterflächen. Neu: Baurat Mentz denkt stärker über ein Wasserspiel wie in Warburg nach – mit Bodendüsen. Foto: jp

Von Jörg Pastoor

Mit den Füßen abstimmen können die Ahlener demnächst am Rand des Marktplatzes über dessen zu­­künftige Oberfläche. Stadtbaurat Andreas Mentz gab im Betriebsausschuss am Dienstag den Einbau zweier Pflastermuster in Höhe des Alten Pferdestalls bekannt.

Das stand nach der Bereisung in Paderborn und Warburg vor Wochen so auch schon in der „AZ“. Ein Ergebnis der Tour Ende August ist aber zwischenzeitlich von der reinen Idee zu einer ernsthaften Überlegung geworden. Bei der Gestaltung des Platzes, so Baurat Mentz, habe das von Wettbewerbsgewinnerin Christine Wolf eingebrachte Wasserspiel nach dem Besuch in Warburg an Gewicht gewonnen: „Aus unserer Sicht werden wir mehr Wert auf ein belebendes Element legen.“

Mentz schwebt da kein Brunnen vor, sondern eher ein in die Fläche eingelassener Wasserbereich. „Mit Bodendüsen“, meinte er, als er im Ausschuss seine Nachbetrachtung der Ergebnisse der eintätigen Reise zusammenfasste. Auch wenn Warburg mit seinem einseitig abgeschnitten wieder eingebauten Marktpflasterstein eher lokal übertragbar war als Paderborn, gab Andreas Mentz seinen Eindruck wieder, dass es kein einheitliches Meinungsbild gebe.

Die fachlichen Erfahrungen „unterwegs“ mit dem bisher in Ahlen Erarbeiteten zusammengegossen, nähert sich für den Chef der Bauverwaltung jetzt ein „Entweder-Oder“ zwischen zwei Varianten. Die Gehwegbereiche vor den Geschäften des Marktplatzes sollen wie bisher geplant neues Natursteinpflaster erhalten. Die Rinnen zur Entwässerung könnten farblich etwas dunkler als bisher überlegt ausfallen, damit sie auch bei Regen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen erkennbar bleiben, wenn der Stein dunkelt. Die sogenannte taktile Führung gewährleisten nach neuen Plänen in den Stein gefräste Rillen – wie heute schon unter anderem auf dem Rathausvorplatz.

Der Platz selbst – mit Ausnahme der auf jeden Fall zu erhaltenden Pflasterzunge auf der Mitte vorm Ehrenmal – könnte dann mit neuem, glattem Stein oder mit dem an einer Seite geschnittenen Granit verlegt werden. Ungebunden, also in Splitt und nicht in Beton. Vor allem aber sollen die Steine näher aneinander ins Planum kommen. Mentz: „Da muss man schon jeden Stein mehrfach in die Hand nehmen.“

Muster beider Vorschläge werden nun also bald begeh- und betrachtbar werden. Der Ausschuss war zufrieden, Thomas Kozler (SPD) jedoch skeptisch: „Mit unseren Steinen kriegen wir das nicht hin.“ Aber er sei gespannt auf das Echo. Arne Engelbrecht (FWG) sieht sich als Freund historischen Materials, stört sich aber ebenfalls – wie Kozler – an den verbleibenden Fugen.