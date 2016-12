Die neue Ladestation am Stadthallenparkplatz samt neuem Elektroauto stellten am Dienstag Bürgermeister Alexander Berger, Roland Boecker („E-Wald“), Hans Jürgen Tröger (Stadtwerke), Dirk Weber (Autohaus Weber), Wolfgang Peitz (Stadt Ahlen) und Thorsten Hatton (Stadtwerke) vor. Foto: Sabine Tegeler

Von Sabine Tegeler

Die neuen Schilder sind eindeutig: Wer hier abstellt, kann gleich einstöpseln. Vorausgesetzt, das Elektroauto möchte „aufgetankt“ werden. Am Stadthallenparkplatz finden Fahrer von E-Cars eine neue Stromladestation – die dritte der Stadtwerke, wie deren Chef, Hans Jürgen Tröger, am Dienstag erklärt: „Wir haben jetzt eine bei uns an den Stadtwerken, eine am neuen Rewe in Dolberg und nun hier.“

Aber was ist eine Ladestation ohne E-Car? Die Stadtwerke haben auch ein zweites Elektroauto angeschafft und zwar in Kooperation mit der Stadt. Der VW „E-Up“ wird wochentags von 6 bis 18 Uhr als Dienstfahrzeug durch Mitarbeiter der Stadtkasse genutzt, abends und an den Wochenenden ist er als Bürgerauto von jedem buchbar.

„Das ist unser erster Schritt zum E-Car-Sharing – ein Feldversuch sozusagen“, freut sich Bürgermeister Dr. Alexander Berger über die Innovation. Damit werde auch ein Anliegen aus den politischen Reihen umgesetzt und die Stadt ihrer Verpflichtung zum Klimaschutz gerecht. Er hoffe, dass das der Einstieg sei in mehr E-Mobilität.

Di Kollegen der Stadtkasse werden das Elektroauto testen, die Reichweite im wahrsten Sinne des Wortes „erfahren“. Solange diese Pilotphase dauert, sponsern die Stadtwerke den Strom, der aus der neuen Ladestation fließt. Das heißt, jeder E-Car-Fahrer kann dort bis auf Weiteres kostenfrei auftanken. Warum, erklärt Hans Jürgen Tröger pragmatisch: „Die Einrichtung eines Abrechnungssystems ist sehr aufwändig.“ Heißt: Es würde um ein Vielfaches mehr kosten, als zurzeit reinkommen könnte.

Wer das neue E-Car nutzen möchte, muss sich übers Internet bei „E-Wald“ registrieren. Roland Boecker vertritt diesen Systemdienstleister für E-Mobilität: „Wir sind das Buchungsportal, bei dem der Nutzer seine Zeiten mit dem Wagen buchen kann.“ Nach einer einmaligen Anmeldung erhalten Interessierte eine Karte, mit der dann der Bordcomputer des Wagens aktiviert werden kann. „Das läuft alles ohne Schlüsselübergabe“, so Boecker. Auch per Smartphone könne der Fahrer das Auto startklar machen. Wer fahren will, zahlt eine Gebühr pro Stunde oder pro Tag.

Voll geladen schafft der „E-Up“ etwa 120 Kilometer. Mehrere Neustarts, voll aufgedrehte Heizung oder Klimaanlage ziehen natürlich Strom. An der Ladestation geht‘s aber recht flott weiter: „Nach einer Stunde ist der etwa zu 80 Prozent wieder aufgeladen“, sagt Hans Jürgen Tröger.

Nachdem die Stadtwerke als erstes E-Car einen Renault „Zoe“ angeschafft hatten, freut sich Dirk Weber vom Autohaus Weber jetzt darüber, dass sich ein VW lautlos durchs Stadtbild bewegt: „Wir haben den Ball gerne aufgenommen.“ Etliche „E-Up“ habe sein Haus schon ausgeliefert – allerdings nicht hier, sondern in Norwegen und Schweden.