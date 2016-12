Kirchenglocken läuteten, weiße Kerzen brannten auf dem „Ahlener Advent“, vor öffentlichen Gebäuden hingen Fahnen auf Halbmast. Ahlen zeigte sich am Tag nach dem Terroranschlag solidarisch mit den Opfern in Berlin.

Von Ulrich Gösmann

„Erschüttert durch den Anschlag setzt die Evangelische Kirchengemeinde Ahlen ein spontanes Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls mit den Opfern und ihrer Angehörigen“, reagierte Pfarrer Martin Frost. Glocken der Christus-, Paulus- und Paul-Gerhardt-Kirche läuteten ab 18 Uhr für zehn Minuten – zeitgleich mit dem Gedenkgottesdienst in der Berliner Gedächtniskirche. In den Ahlener Kirchen, so Frost, gebe es anschließend Raum für Worte der Bibel, Stille und Gebet.

" „Wir erlauben nicht, dass unmenschliches Handeln die Oberhand über unser Leben erhält.“ Jörg Hakenesch "

Bestürzt zeigte sich auch WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch: Aus Solidarität haben wir das Eingangstor zum Ahlener Advent mit Trauerflor versehen.“ Mit der Öffnung des letzen Weihnachtsmarkttages würden am Nachmittag weiße Kerzen an die Beschicker verteilt, die in stillem Gedenken an die Opfer des Anschlags entzündet werden sollten. Hakenesch in einer mit der Stadtverwaltung und „Pro Ahlen“ abgestimmten Erklärung: „Bewusst haben wir uns dazu entschieden, den diesjährigen Weihnachtsmarkt an seinem heutigen, letzten Tag nicht zu schließen. Wir erlauben nicht, dass unmenschliches Handeln die Oberhand über unser Leben erhält.“